Il covid sta allentando la presa: lo provano i numeri sui contagi e il ritorno alla tanto agognata zona gialla. Quel che preoccupa, adesso, è l'effetto liberi tutti. Fondamentale evitare, quindi, fenomeni come quelli visti sabato: da un lato l'aggregazione di massa dei bengalesi della città per la nascita dell'associazione distrettuale di Kishoreganj, dall'altra l'ormai abituale ressa del sabato sera dei giovanissimi mestrini in Riviera XX Settembre. A denunciare quanto accaduto all'hotel Laguna Palace è stato il deputato leghista e consigliere comunale Alex Bazzaro, il quale ha segnalato un raduno finito fuori controllo, con un affollamento di persone, in piedi e sedute, tra selfie senza mascherina e strette di mano a ripetizione. Con la presenza di un consigliere del Pd, Ali Afay, il quale replica: «Sono intervenuto e ho fatto allontanare le persone in più».

Molti cittadini hanno protestato, invece, per l'aperitivo in Riviera XX Settembre, per il quale si sono radunati almeno 300 giovani, con poche mascherine e nessun distanziamento. Sono intervenute le Volanti della polizia per disperdere gli assembramenti, ma con scarsi risultati: i gruppi si sfaldavano da una parte e si riformavano da un'altra.

Tamiello e Bagnoli a pag. II

© RIPRODUZIONE RISERVATA