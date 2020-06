A GAMBE ALL'ARIA

MESTRE Dopo la verdura, il latte. Dopo gli orticoltori, costretti a vendere le primizie dei campi sottocosto, un altro settore produttivo veneziano sta andando gambe all'aria. E sempre per la stessa causa: l'emergenza Covid. Non che prima il comparto se la passasse benissimo, tutt'altro: basti pensare che nel decennio 2009-2018 ha chiuso i battenti il 33% delle stalle, passando da 245 a 162 aziende attive. Di più: se si allarga l'orizzonte all'andamento negli ultimi vent'anni, risulta che il nostro territorio ha ridotto quasi del 70% per cento il numero delle stalle, dimezzando anche le produzioni visto che le aziende più piccole sono state riassorbite nelle imprese più grandi. Ma il colpo di grazia rischia di arrivare ora con la pandemia, che analogamente a quanto accaduto con gli ortaggi, ha comportato un drastico calo della domanda soprattutto del settore ristorazione, con bar, ristoranti e pizzerie prima fermate dal lockdown ed ora alle prese con una ripartenza lentissima e molto lontana dai volumi pre-coronavirus. In sostanza c'è meno richiesta di latte fresco da parte dei caseifici (che sono in pratica gli unici clienti degli allevatori veneziani) per prodotti da portare in tavola, dalla mozzarella usata per la pizza ad altri prodotti caseari dei piatti più comuni. Con il conseguente abbattimento del prezzo del latte, crollato a 35 centesimi al litro, cioè ben al di sotto del costo di produzione.

INTERO SETTORE A RISCHIO

Chiaro che, di questo passo, la crisi rischia di travolgere l'intero settore locale (ad aprile ha chiuso una grande azienda di Dolo), che nel giro di un decennio potrebbe sparire totalmente, assorbito dalle grandi multinazionali. «Fino a pochi mesi fa il latte era pagato attorno ai 40-42 centesimi al litro cioè praticamente al costo di produzione spiega Enrico Cassandro, giovane allevatore e presidente della sezione latte di Confagricoltura Venezia -. La situazione era quindi già quasi insostenibile per noi allevatori, perché i nostri guadagni erano praticamente azzerati. Ora siamo scesi al di sotto: il latte in questo periodo è pagato ai produttori circa 35 centesimi al litro. Siamo scesi ulteriormente di quasi 10 centesimi con il rischio reale di arrivare al collasso dell'intero settore in pochi mesi se non si interviene con misure adeguate». Ci sarebbero caseifici, denunciano gli allevatori, che imporrebbero addirittura un prezzo di 33 centesimi. La ricetta che suggeriscono (o meglio chiedono a gran voce) per uscire da una crisi senza precedenti è un intervento urgente del governo con un drastico taglio delle tasse: «E' evidente che se la situazione si protrae in una dimensione così drammatica, saremo costretti a chiudere continua Cassandro. - L'appello è rivolto alla politica, alla Regione, al Governo e all'Unione Europea: bisogna rendere competitive le aziende italiane rispetto a quelle estere, eliminando tutte le imposte a partire da quelle sull'energia». Anche per reggere l'urto delle concorrenza che arriva da altri Paesi europei, dove meno vincoli burocratici e controlli qualitativi non in linea con gli standard italiani penalizzano chi il latte lo produce qui.

C'è una soglia di prezzo che secondo gli allevatori veneziani non andrebbe abbassata: quella dei 50 centesimi al litro: «Quello è il prezzo equo per garantire un latte di alta qualità e un giusto guadagno a chi lavora in questo settore, fatto in massima parte da aziende a dimensione familiare. In questo modo saremmo più competitivi, si potrebbe investire in sicurezza e macchinari adeguati, perché diventano obsoleti presto. Chi regge in questo momento lo fa grazie alla buona volontà e al fatto che lavora per dieci-dodici ore al giorno, perché in questa fase non è possibile nemmeno avere dipendenti. Ma è chiaro non si può andare avanti così all'infinito».

Marco Bampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA