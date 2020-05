IL DATO

TREVISO Il coronavirus sta sparendo anche dalle case di riposo. Oggi solo quattro delle 54 strutture del trevigiano che contano ancora casi di Covid-19. Ci sono 25 positivi: 15 anziani e 10 operatori. Cioè lo 0,21% del totale degli ospiti e del personale dei centri servizi. Un numero estremamente basso se si pensa che un mese fa erano state contagiate più di 500 persone solamente nelle nove strutture dove erano scoppiati altrettanti focolai di Covid-19. Adesso il 99,7% delle oltre 11.500 persone sottoposte al secondo giro di test è risultato negativo. Per un calo pari addirittura al 94,5% rispetto agli esiti dei controlli eseguiti alla fine di aprile.

I RISULTATI

Si sta finalmente voltando pagina. I risultati dell'ultimo giro di tamponi, eseguiti su tutti gli ospiti e su tutti gli operatori delle 54 case di riposo, sono stati illustrati nella riunione di giovedì dell'osservatorio provinciale sulle strutture residenziali per anziani. «Su un totale di 11.538 persone sottoposte a test, 5.794 dei quali ospiti e 5.744 operatori, i negativi sono stati 11.484, pari al 99,7 per cento spiegano dall'Usl della Marca sono solo 25 i positivi: 15 ospiti e 10 operatori. Dal 21 aprile al 28 maggio il decremento è stato notevolissimo, pari al 94,5 per cento». «I risultati ottenuti sono decisamente positivi evidenzia George Louis Del Re, direttore dei servizi socio-sanitari dell'Usl credo sia doveroso sottolineare come questi esiti siano legati, oltre che all'andamento generale della pandemia che registra un deciso calo nei contagi, anche all'elevata qualità degli interventi che i centri di servizi, affiancati dall'azienda sanitaria, hanno messo in atto dopo la prima difficile fase per contenere e superare l'emergenza coronavirus». Il riferimento è ai protocolli di sicurezza che hanno previsto l'immediato isolamento di persone colpite dal Covid-19, il rispetto delle distanze anti-contagio e l'uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione, oltre al blocco delle visite da parte dei familiari degli ospiti, che ora stanno riprendendo, pur con tutte le precauzioni necessarie.

IL COMMENTO

«La situazione nelle strutture residenziali sta tornando pian piano alla normalità tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca la Regione ha fornito le linee guida per la ripresa delle visite dei familiari e degli accessi. Le Rsa si stanno organizzando per garantire entrambe, in condizioni di massima sicurezza». E giovedì è arrivato anche il ringraziamento di Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci, anche a nome di Annalisa Rampin e Lisa Tomasella, presidenti dei comitati dei distretti di Asolo e Pieve di Soligo: «Desidero ringraziare la task force messa in campo dall'azienda sanitaria per essere riuscita in tempi veloci ad attivare uno screening di massa, sottoponendo più di 11mila persone delle residenze per anziani al tampone. I risultati sono sicuramente dettati dal corretto utilizzo dei protocolli attivati all'interno dei centri servizi per anziani, per questo desidero ringraziare le direzioni, gli operatori sociosanitari e tutto il personale delle strutture del territorio».

