Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Covid continua a mietere vittime, con due ulteriori decessi che rendono pesantissimo il tributo di vite, già quattro, pagato in questo primo scorcio di novembre. Dal 28 di ottobre i decessi sono stati sei, con una media, quindi, di una morte ogni due giorni. A spegnersi sono state in prevalenza persone anziane, pur vaccinate, con quadri clinici fragili.Rientrano appieno in questa categoria sia l'89enne di Pontecchio Polesine, venuto a...