LA SITUAZIONE

VENEZIA Il mondo dello sport cerca di tener duro, sperando che il peggio sia passato e iniziando ad intravedere la luce in fondo al tunnel, ma se a livello di campionati nazionali maggiori la situazione è già avviata e codificata a livello di tornei minori e campionati giovanili l'incertezza regna sovrana, con notevoli differenze tra le varie discipline, tra regioni, tra campionati, che rendono problematico il lavoro delle società. Ne sa qualcosa l'Imoco San Donà, che ha da poco iniziato il tornei di B1 femminile, dovendo però subito fermarsi precauzionalmente per un contatto con una persona positiva esterna al gruppo squadra, che in questa ottica si appresta ad iniziare i campionati giovanili. In Veneto la serie C inizierà il 6 marzo, le giovanili la settimana successiva, ma ci sono regioni come il Piemonte in cui si è cominciato in questi giorni spiega Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile dell'Imoco per la D, e 1° 2° 3° categoria se ne riparla il 5 marzo, ma come fai a farle giocare se non si allenano da mesi. Sono campionati che noi facciamo con le giovanili e che quindi in qualche modo hanno lavorato, ma le squadre che schierano giocatrici già senior come faranno? Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una dirigenza appassionata e competente, che si è presa delle responsabilità e ha saputo gestire bene la situazione, ma società più piccole sono in grandissima difficoltà». Un'altra società che da anni ha costruito la propria forza sul settore giovanile e la Fenice Veneziamestre, che schiera anche in A2 la quasi totalità del roster cresciuto nel proprio vivaio: «Tra Fenice Veneziamestre e Fenice Junior parliamo di circa trecento atleti divisi in una dozzina di squadre sottolinea Gabriele Landi, allenatore dell'Under 15 e vice di Pagana in A2 e U19 e si fatica a vedere la luce. I ragazzi hanno risposto bene, hanno voglia di giocare, sono stati disponibili anche ad allenarsi all'aperto ma, a parte un paio di partite giocate a settembre, le squadre sono sostanzialmente ferme dallo scorso marzo. Dobbiamo renderci conto che a questa età perdere un anno e mezzo o due significa moltissimo, è un po' come frequentare la seconda media e poi di colpo trovarsi al liceo. Credo che sarebbe opportuno, vista la situazione, bloccare le categorie, perché questi ragazzi magari da noi hanno forse modo in seguito di trovare spazio, ma in altre realtà rischiano di rimanere chiusi e il problema, oltre che sportivo, diventa anche sociale». Quello che preoccupa è anche la disparità o la mancanza di risposte certe da parte di chi gestisce, ovvero le federazioni. L'attesa ha creato disastri soprattutto per quel che riguarda i campionati minori di basket. Molte società hanno deciso di non partecipare al campionato di Serie C Gold (e di conseguenza a norma di regolamento nella prossima stagione partiranno dalla categoria inferiore). In Veneto sono circa la metà (tra cui la Virtus Murano), quelle che hanno rinunciato. Il problema della pandemia si moltiplica nel caso di una polisportiva come ad esempio il Cus Venezia: «Attualmente ci sono squadre che gareggiano nei campionato di pallamano (serie B e U19), Judo a livello agonistico, pallavolo (escluso minivolley e amatoriale) e atletica, per il resto bisogna aspettare le decisioni delle varie federazioni elenca il presidente del Cus Massimo Zanotto un appuntamento particolare è quello dei Campionati Universitari di sci dal 22 al 24 marzo che speriamo sia un segnale importante di ripresa. Erano previsti nello stesso periodo lo scorso anno e abbiamo ovviamente dovuto rinviare». In controtendenza la situazione della scherma, come spiega il maestro Mauro Numa: «All'inizio siamo stati considerati sport di contatto e quindi a febbraio dello scorso anno abbiamo dovuto smettere, poi per fortuna siamo stati declassati a sport non di contatto per cui abbiamo potuto riprendere tutta l'attività agonistica, esclusi gli under 10, a livello nazionale ma anche regionale. Naturalmente anche noi abbiamo un rigido protocollo da seguire sia per quel che riguarda gli allenamenti (mascherina quando non si tira di scherma, temperatura, divieto di usare docce e spogliatoi) sia per quel che riguarda le gare».

Andrea Manzo

