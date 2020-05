Il virus arretra in tutta la provincia e mentre vanno velocemente verso lo zero i casi di bellunesi infetti sono saliti a 40 i comuni bellunesi liberi dal Covid, quindi due terzi della provincia. Emerge dalla mappa della diffusione del virus diffusa dalla Regione ieri. Oltre ai 4 comuni bianchi gli immuni che non hanno mai conosciuto il virus (ovvero Perarolo, Ospitale di Cadore, Vodo di Cadore e San Nicolò Comelico) i territori senza più contagiati (comuni verdi) sono quelli di Auronzo, Borca di Cadore, Calalzo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Chies d'Alpago, Cibiana, Colle Santa Lucia, Domegge, Falcade, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Rivamonte, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Tambre, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Voltago Agordino e Zoppè. Ma il trend è positivo anche nei comuni rossi come Borgo Valbelluna, da sempre in testa per contagi. In questo comune ora i positivi sono 66, 92 i guariti 158 i casi totali dall'inizio dell'emergenza e purtroppo 29 i morti. I positivi a Pedavena sono 28,84 i guariti 112 i casi totali e 26 i morti. A seguire, Lamon 18 casi, Alano di Piave 16, Cortina d'Ampezzo 10 (è l'andamento migliore in un comune a lungo primo in classifica che conta 84 guariti ma anche 4 decessi), Alpago e Feltre 9; Belluno 6; Quero Vas 4; Arsiè, Lorenzago, Lozzo di Cadore 3; Cesiomaggiore, San Tomaso Agordino 2; Agordo, Alleghe, Comelico Superiore, Danta, Sedico, Sovramonte, Taibon Agordino 1.

Dai dati del bollettino di Azienda Zero diffuso ieri alle 17 il totale dei bellunesi ancora positivi è 177. I casi totali dall'inizio dell'emergenza 1162, ma senza nuovi positivi nelle ultime ore. I decessi sono 109 in totale. I guariti 876. Le persone ancora in isolamento 413.

I pazienti Covid rimasti negli ospedali sono solo 13: 10 degenti in area non critica a Belluno e 3 in ospedale di comunità ad Agordo. I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 173.

