Il Covid-19 non si fa alcun problema a contagiare a qualsiasi età. Lo dimostra un nuovo caso appena scoperto all'Ulss 5 in un lattante, come spiega il primario di pediatria Simone Rugolotto. È stato rimandato a casa perché le sintomatologie non erano rilevanti, ma è l'ennesima dimostrazione che ogni strada va battuta per fermare la pandemia, anche vaccinando i bambini. «La vaccinazione pediatrica è necessaria, c'è poco altro da dire», afferma il primario davanti al caso visto proprio ieri e ora alla vigilia del via alle immunizzazioni per i bambini fra i 5 e gli 11 anni.

A ieri in tarda mattinata, come spiegato dal direttore generale dell'Ulss 5 Patrizia Simionato, erano oltre 600 e ci sono disponibili, al momento 2.520 posti fino al 5 gennaio, dovendo garantire la seconda dose che va fatta entro tre settimane. Simionato ricorda che sono 12.300 i bambini f ra i 5 e gli 11 anni. Saranno tre i punti di somministrazione: al centro prelievi dell'ospedale di Rovigo, al centro trasfusionale dell'ospedale di Adria e negli ambulatori vaccinali all'ospedale di Trecenta. Le somministrazioni avverranno da parte dei pediatri di libera scelta «e non posso che ringraziarli per il loro contributo, così come la nostra Pediatria per il supporto in questa fase».

