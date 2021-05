Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il cosiddetto sciopero bianco improprio aveva esasperato gli animi della gente, ma a questo poi si sono aggiunti gli scioperi veri e le prime invasioni di turisti pendolari che hanno messo a dura prova la tenuta del servizio. Così il prefetto Vittorio Zappalorto, in vista del nuovo sciopero di tre ore indetto per domani, ha scritto a Usb e Cgil per assicurare il rispetto degli orari e della ripresa dei servizi subito dopo la fine...