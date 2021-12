Il corteo non s'ha da fare. E infatti, nell'arco di poche ore, la possibilità di spostare la manifestazione contro il Green pass prevista oggi alle 15 ad Abano è stata spazzata via da una bufera di polemiche. Si farà però un presidio statico, proprio accanto alla questura di Padova. Il percorso proposto da Cristiano Fazzini (portavoce del movimento Veneto No Green Pass) nella cittadina termale dopo la stretta imposta dalle autorità sui raduni a Padova, è stato giudicato poco sicuro durante un sopralluogo condotto dalla questura ieri mattina. Troppo vicino all'ospedale, dove devono passare i mezzi di soccorso, ma anche a troppo elevato rischio di assembramenti per le strade del centro termale. Come alternativa era stata concessa una protesta statica in piazza Mercato. A quel punto però sono stati gli stessi manifestanti a rifiutare, facendo saltare l'appuntamento e ottenendone uno tra via Santa Chiara e piazzetta Palatucci a Padova. «Sono state fatte delle attente valutazioni tecniche, da cui è emerso che i percorsi individuati ad Abano non garantivano le giuste misure di sicurezza ha spiegato il questore Le valutazioni che portiamo avanti di concerto con le altre autorità valgono su tutto il territorio provinciale». Soddisfatti commercianti e albergatori.

