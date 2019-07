Il corteo dei dodici sacerdoti: «Drammatica lezione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSILETutte le chiese del territorio alla cerimonia funebre per l'addio a Eleonora Frasson, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo e Leonardo Girardi.Un corteo di dodici sacerdoti ha fatto ala al vicario generale della diocesi di Treviso, monsignor Adriano Cevolotto, che ieri mattina, nel campo sportivo di via Argine San Marco, ha celebrato il doloroso rito funebre. Tra loro vi erano don Flavio Zecchin, parroco di Musile e l'anziano don Primo Zanatta, già parroco di Croce, oltre a don Alberto Maschio, ex direttore dell'oratorio Don Bosco di San...