IL CORSO

QUERO VAS I ragazzi delle scuole, in questi giorni in cui l'hashtag #iorestoacasa domina ogni comunicazione e ogni comportamento, stanno sperimentando la didattica a distanza con tutti i pro e tutti i contro. Tra qualche settimana, quando tutto sarà tornato alla normalità, una decina di giovani potranno sperimentare, invece, qualcosa di poco virtuale e molto concreto. Potremmo chiamarlo #ioimparoinazienda: infatti, si toccherà con mano il lavoro dell'addetto alle macchine a controllo numerico CNC proprio in azienda. Come? Attraverso un corso di formazione gratuito organizzato da Teknomotor Srl di Quero Vas ed ENAC Veneto, sede di Feltre. L'azienda accoglierà un gruppo di giovani per due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il venerdì, dalle 16 alle 18.30 nel proprio stabilimento produttivo di Quero per formarli in materie tecniche: alcuni allievi saranno direttamente assunti dalla ditta appena avranno terminato gli studi. Il corso è rivolto principalmente a giovani studenti degli istituti tecnici (classi quarte e quinte) che gravitano come residenza tra il Feltrino, la Valbelluna e l'alto Trevigiano, in modo da essere comodi sia per la formazione sia per il futuro impiego. Saranno ammessi anche giovani che non stanno frequentando gli studi, a patto che abbiano una formazione o un'esperienza professionale precedente in ambito tecnico. Per informazioni via mail (feltre@enacveneto.it).

