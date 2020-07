Il corpo di Marcella Boraso, la 59enne di Portogruaro trovata senza vita nella sua abitazione di via Croce Rossa, è stato trovato a mezzogiorno e nemmeno 24 ore dopo il presunto omicida era già in carcere. «Secondo me stava cucinando, è andata in bagno dove c'era la vasca piena. È uscita un po' d'acqua, lei è scivolata e ha battuto la testa»: questo ha detto Wail Boulaieb, il 23enne marocchino accusato di essere l'assassino, al fratello mentre si trovavano nella caserma dei carabinieri di Portoguraro, in attesa di essere sentiti come persone informate sui fatti. Parole intercettate dagli investigatori che raccontavano particolari sul delitto che ancora nessuno conosceva e che, dunque, solo chi aveva visto la scena poteva sapere. D'altro canto i vicini ricordano di aver sentito alle 3.33 della notte tra martedì e mercoledì cinque tonfi provenire dall'appartamento della donna e dopo due minuti altri due colpi secchi, ma non hanno sentito grida o invocazioni di aiuto. E poi il primo indizio sono le macchie di sangue sul soffitto, non compatibili con la caduta di un corpo dall'alto verso il basso, ma con un colpo sferrato da una terza persona sulla testa della donna, talmente forte da farla cadere pesantemente sul bidet.

