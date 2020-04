Il coronavirus miete altre due vittime: si tratta di Giovanni Ceolin, 89enne di Favaro, e Laura Inhoff, 81enne di Mestre. La terraferma veneziana continua a pagare un tributo altissimo all'emergenza Covid-19: su un totale di 190 deceduti in provincia, infatti, un quarto sono a Mestre (42). Undici di questi nel solo quartiere di Favaro, uno dei più provati dalla pandemia negli ultimi due mesi. I segnali di ripresa, però, ci sono e sono sempre più incoraggianti, visto che da giorni molte voci del bollettino regionale hanno il segno meno: il numero complessivo dei positivi attualmente è di 1.020 (ben 105 in meno rispetto a sabato), suddivisi tra 242 ricoverati con sintomi (-7 rispetto a sabato) e 778 curati a casa (-98). Sono, quindi, soprattutto gli asintomatici, in questo momento, a liberarsi del virus. Restano più o meno stabili, invece, i ricoveri in terapia intensiva (25, -1 rispetto a sabato), aumentano i dimessi (arrivati a quota 285, 6 quelli che ieri hanno potuto lasciare l'ospedale). Ai numeri si aggiungono, infine, gli ultimi due decessi di giornata. La Cgil, però, predica calma: «Siamo in una fase in cui il virus non è assolutamente debellato», commenta il segretario della funzione pubblica, Daniele Giordano.

