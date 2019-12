Il coro che dà voce all'allarme delle sirene

VENEZIA Un coro di 200 voci per riprodurre il suono delle sirene dell'acqua alta. Sarà un concerto pieno di significati, quello di domani alle 18 in piazza San Marco. Il coro più numeroso d'Italia, la veneziana Big Vocal Orchestra, interpreterà infatti la resistenza di Venezia e dei veneziani all'aqua granda attraverso Mermaids, un brano scritto dal direttore Marco Toso Borella, eclettico artista muranese, e dedicato a Venezia sommersa. Il coro, che già si era esibito con grande successo al teatro Goldoni, riprodurrà con le voci il suono delle sirene veneziane che annunciano la marea eccezionale in un crescendo struggente seguito dal celebre Adiemus di Karl Jenkins e Vita Nostra di Ennio Morricone. «La parola Sirene - spiega il direttore Marco Toso Borella - in inglese si può anche tradurre Mermaids, ossia le creature del mare, quelle della favola di Andersen, che con il loro canto ammaliano e muoiono per amore. O le sirene di Ulisse, che con il loro canto divorano, tanto da togliere ogni possibilità di resistenza.

In italiano, però, la stessa parola indica anche le sirene d'allarme, che con il loro canto divorano l'anima dell'uomo per ciò che annunciano: i bombardamenti dal cielo, i bombardamenti dal mare. Ho voluto intessere questi brani di forte intensità con il ricordo di quanto accaduto a Venezia il 12 novembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA