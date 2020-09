IL CORDOGLIO

AURONZO «È caduto mentre si esercitava per salvare la vita agli altri: alla sua memoria va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione». Il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari e a tutti coloro, compresi i colleghi, che conoscevano Sergio Francese, il 55enne appuntato scelto della Guardia di Finanza di Auronzo morto ieri mattina durante un'esercitazione sulle Tre Cime di Lavaredo. «Oggi si è spezzata un'altra vita di quegli angeli che ogni giorno vegliano sulle nostre montagne e assicurano interventi di soccorso a volte impossibili ha continuato Zaia La commozione che proviamo e la riconoscenza che dobbiamo devono invitarci a riflettere sul modo corretto di affrontare sentieri e pareti. Mi riferisco agli incoscienti che giocano a fare gli alpinisti in ciabatte, senza esperienza e preparazione. L'appuntato scelto Francese, purtroppo, ci ha ricordato che la montagna è una cosa seria».

La morte del 55enne, nato a Treviso e residente a Santo Stefano di Cadore, ha provocato delle reazioni a cascata che si sono spinte fino a Roma. Al cordoglio generale si sono uniti i ministri dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, della Difesa, Lorenzo Guerini, e dell'Interno, Luciana Lamorgese. «In questo tragico momento tutta la famiglia della Difesa è vicina alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che ogni giorno, con grande impegno e senso del dovere, sono al servizio del Paese» ha fatto sapere Guerini. Hanno espresso vicinanza anche il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, e il presidente nazionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) Maurizio Dellantonio. A cui si è aggiunto naturalmente il presidente del Cnsas Veneto Rodolfo Selenati. «Che un'esercitazione volta a rendere sempre più efficace il soccorso in montagna si sia trasformata in una tragedia ha scritto in una nota il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ci ricorda in modo drammatico i rischi che affrontano ogni giorno gli uomini e le donne che operano nei tanti ambiti di protezione civile. Esprimo le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita, e rinnovo la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente lavorano per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente da eventi calamitosi».

Gli fa eco, a livello bellunese, il consigliere provinciale con delega alla Protezione civile. «La notizia della sua morte ci lascia senza parole - ha commentato ieri Massimo Bortoluzzi Quando gli angeli della montagna vanno avanti è sempre un dolore inesprimibile». E poi ha continuato: «L'ente Provincia si stringe ai colleghi di Sergio Francese e a tutti i soccorritori che quando c'è bisogno sono sempre in prima fila per gli altri. Il nucleo del Soccorso alpino è una risorsa fondamentale per le nostre montagne e per la collettività, per cui notizie come questa ci lasciano un grande vuoto e ci fanno sentire un po' più soli». Ieri la notizia della morte di Sergio Francese ha fatto il giro del web e, in poco tempo, Facebook è stato preso d'assalto da migliaia di messaggi di vicinanza soprattutto verso il figlio diciassettenne della vittima. «Ti salutiamo con immenso dolore Sergio hanno scritto i colleghi del Soccorso alpino - Abbiamo finito da tempo le parole. Ci stringiamo alla tua famiglia». Parole affettuose anche da parte dei sindaci di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher e di Livinallongo Leandro Grones, e del Dg dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno.

