Da una parte i controlli delle forze dell'ordine e le multe, dall'altra le accuse via social. Sono le due reazioni innescate dal coprifuoco serale per bar e ristoranti. Sfociate in altrettanti casi negli ultimi giorni a Mira e a Spinea.

Nella popolosa località del Miranese la psicosi da coronavirus si è trasformata in una guerra di vicinato, tra condomini o tra esercenti e ristoratori che si studiano a vicenda, con l'orologio in mano. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì quando una coppia, a bordo di un'auto, ha creduto di vedere la consigliera comunale delegata alle attività produttive Vera Semenzato davanti a un bar di Spinea a bere uno spritz alle 18.45. I due hanno fatto il giro dell'isolato pur di tornare lì, riprendere e segnalare il presunto misfatto. Dalle immagini buie, però, si vedono solo due persone in piedi sul marciapiede, tra un bar (vuoto sia all'interno che nel plateatico) e un'altra attività commerciale. Non si distinguono le persone ma è la stessa consigliera Semenzato a confermare di essere lei, chiarendo però, con dovizia di particolari, che si tratta di uno scenario totalmente diverso da quello paventato dai vicini (che erano stati anche invitati dal titolare a fermarsi, proprio per capire come mai stessero girando un video di un bar vuoto). «Io ho l'agenzia lì accanto - spiega Semenzato -. Stavo per tornare a casa quando mi sono accorta che il bar aveva le luci accese, così sono andata a consigliargli di spegnere, proprio per evitare problemi. Arrivata lì, ho verificato che si tratta di un'attività autorizzata all'asporto». Le luci erano accese perché il titolare stava facendo le pulizie ma la pasticceria, come si vede dal video, non aveva clienti. «E non stavo assolutamente bevendo l'aperitivo. Non ho questa abitudine, anche perché sono astemia» ci scherza su la consigliera che, chiarito l'equivoco, aggiunge sui social: «Qualcuno mi ha filmato mettendo in giro false voci. Sentito il mio legale, questa persona risponderà di queste accuse diffamatorie nelle opportune sedi, anche giudiziarie».

A Mira invece la violazione delle norme anti-Covid è stata riscontrata dalla polizia municipale, portando a una sanzione e alla chiusura per 5 giorni del Gossip Risto music caffè in piazza San Nicolò. Una punizione che viene contestata apertamente dagli esercenti: «Ci vogliono far chiudere a tutti i costi denuncia Nadia Barban, moglie del titolare del locale Siamo un locale notturno e giovedì era il nostro primo giorno di apertura con orario dalle 11 alle 18, un modo per tenere aperto dopo il nuovo Dpcm. Sono venuti i vigili urbani a controllare alle 18.45 e venerdì ci è stata notificata dal Comune di Mira la chiusura per 5 giorni e una multa di 500 euro per non aver ottemperato al Dpcm, ma le cose non sono andate così». «Evidentemente in questa zona non amano i giovani afferma la signora Barban i residenti segnalano continuamente al Comune ogni nostra attività, e i vigili vengono a fare frequenti controlli. Per domenica (oggi per chi legge, ndr) avevamo prenotazioni per 50 pasti a pranzo, e invece siamo stati costretti a chiudere». «Giovedì alle 18.45 continua la Barban stavamo facendo le pulizie nel locale, le porte erano aperte perché stavamo lavando i pavimenti ma le luci erano spente e nel locale c'eravamo solo noi dipendenti. Fuori dal locale c'erano delle persone che aspettavano di accompagnare a casa le ragazze che lavorano nel nostro locale ma non stavano consumando. I vigili sono venuti a fare i controlli e il giorno dopo ci è stata consegnata la notifica di chiusura per 5 giorni. Il nostro avvocato ha presentato richiesta di sospensiva, in attesa di un colloquio con il sindaco, ma nel frattempo abbiamo perso altri clienti». Di tutt'altro avviso Comune e polizia locale di Mira. «Giovedì scorso sono stati effettuati diversi controlli negli esercizi pubblici spiegano L'unico locale ancora aperto alle 18.45 era quello in piazza San Nicolò. Il verbale redatto dai 3 vigili urbani parla chiaro, le luci del Gossip erano accese, la cassa aperta e quattro avventori erano seduti nei tavoli del plateatico a consumare bevande. In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm, nel rispetto di quegli esercenti miresi che comunque alle 18 avevano chiuso e a seguito di diverse segnalazioni pervenute anche dai cittadini, è stata disposta la chiusura immediata dell'esercizio». (L.Gia.) (M.Fus.)

