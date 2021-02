IL COORDINAMENTO

CORTINA D'AMPEZZO Buona la prima. Il centro operativo misto attivato a Cortina in occasione dei Mondiali 2021 ha confermato che il Bellunese è all'avanguardia nel coordinare i servizi di protezione civile e soccorso sul territorio. Con una cabina di regìa che raccorda tutti gli enti nulla è sfuggito. Era risultato evidente con Vaia, ma la sala attivata per Cortina 2021 è stata il primo test extra emergenze. Il centro operativo misto è stato allestito al piano terra del palazzo del Commissariato, in Largo Poste a Cortina, e ha visto alternarsi ogni giorno una trentina di volontari. Accanto alla sala Com la sala operativa delle forze di polizia (oltre 600 uomini arrivati per i Mondiali). Erano il cuore nevralgico della sicurezza dei mondiali. Dietro le quinte il capo di gabinetto della Prefettura, Andrea Celsi, coordinatore responsabile del Centro operativo misto.

LA PRIMA

«È la prima volta - spiega - che viene attivato un centro operativo misto a Belluno, non per situazione di emergenza, ma per un evento di carattere internazionale. È previsto dalle norme in materia di protezione civile ed abbiamo ritenuto di attivarlo, nonostante la pandemia abbia cambiato condizioni, rispetto allo scenario iniziale». Il centro operativo misto è quello che venne attivato per Vaia all'elinucleo a La Rossa di Belluno e che viene aperto a ogni emergenza meteo in una sala in Prefettura. Nel rispetto delle distanze e normative anti-Covid, sotto la regìa della Prefettura, al lavoro Regione, Provincia, vigili del fuoco, Suem 118, Soccorso alpino, Anas, Veneto Strade e comune di Cortina. Oltre naturalmente allo stretto coordinamento con la sala delle forze di polizia. «Si è scelto di allestirli uno accanto all'altro - spiega Celsi -, sala interforze e centro operativo misto, in modo che i due settori ordine e sicurezza pubblica ed emergenze fossero in raccordo».

LA SQUADRA

E il bilancio di questo test internazionale è più che mai positivo. «È stato confermato che c'è uno stretto raccordo tra tutti gli enti che operano nel campo della protezione civile», sottolinea il capo di gabinetto Celsi. «La nostra missione principale - spiega - sono gli eventuali soccorsi sanitari, la viabilità e poi il coordinamento dalla sala operativa dei voli in compresenza con i droni autorizzati». La Questura, tramite la Prefettura aveva chiesto il divieto di sorvolo droni in queste giornate di Mondiali, nella massima garanzia per gli elicotteri di soccorso. Solo tre le eccezioni: un dispositivo per televisioni, uno per monitoraggio traffico e uno di protezione civile. «Fortunatamente non si sono verificate emergenze e non ci sono stati interventi - prosegue Celsi -. Ogni giorno si sono dati il cambio una trentina di persone in sala e in media hanno operato, coordinati dalla Regione, 50 volontari in supporto alla organizzazione, sempre in stretto contato con la Fondazione».

IL TRAFFICO

«Abbiamo coordinato da qui anche il piano neve - spiega Celsi - con la limitazione ai mezzi pesanti (per il Mondiale il prefetto Bracco ha vietato il transito in provincia a tir non diretti nel Bellunese, ordinanza che scade oggi ndr). La polizia stradale ha effettuato filtraggi a Longarone e Dobbiaco: tutto è andato bene e, insieme, abbiamo valutato le varie istanze di deroga. Anche questo è stato possibile da queste sale». «Quella del piano neve - sottolinea il referente del Com -, di fatto, è stata la criticità di protezione civile che si è verificata per il resto abbiamo operato a supporto dell'organizzazione». Ma il Mondiale non è finito: oggi un'altra giornata in prima linea. «Ci attendiamo un maggior afflusso sull'Alemagna - spiega Celsi - e abbiamo pianificato con Anas un presidio fisso alle tre gallerie di Termine, Ospitale e Macchietto, affinché non si formino code nei tunnel».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA