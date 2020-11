VENEZIA Dai banchi a rotelle perchè la scuola in presenza era garantita con mascherina alla didattica improvvisamente ridotta al 25 per cento alle scuole superiori per l'impossibilità di far arrivare con i mezzi pubblici tutti gli studenti senza creare assembramenti.

Appena il tempo di avere l'organico completo con tutti i professori inseriti nelle rispettive caselle, a distanza di quasi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ed ecco scattare l'obbligo di didattica a distanza integrata al 100 per cento. Con un grande punto di domanda sulle attività di laboratorio per gli istituti che le prevedono, che potrebbero essere svolte in presenza e concentrate in un'unica giornata.

Un caso particolare è il convitto dell'Istituto nautico Venier Cini, con una situazione ancora più complicata, se già non lo fosse per tutti i presidi alle prese in queste ore con la continua riorganizzazione scolastica.

Perchè al Venier Cini confluiscono anche ragazzi da fuori regione (anche di altro colore rispetto al rischio epidemiologico) che dormono dalla domenica sera alla notte tra il giovedì e il venerdì nel convitto di San Giuseppe di Castello, quindi di fatto risultano residenti nella struttura.

Ragion per cui il preside Michelangelo Lamonica, per il momento, ha deciso che il Convitto rimarrà aperto: questa mattina i ragazzi ospiti della struttura si collegheranno alle lezioni dalla loro camera o dalla loro aula, visto che comunque gli spazi sono comunicanti e gli studenti non devono neppure uscire per accedere alle classi.

Mentre i ragazzi che dovevano essere nel turno in presenza dovranno rimanere a casa.

Un provvedimento assunto in attesa di conoscere le linee guida esplicative del ministero a proposito dei convitti, che forniranno ulteriori indicazioni su come regolare le lezioni.

Che dovrebbe essere transitorio fino al 3 dicembre, ma che potrebbe essere suscettibile di ulteriori modifiche . (r.v).

