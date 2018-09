CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTROLLOVENEZIA Il frigo che doveva tenere al fresco la verdura non funzionava. La frutta già tagliata era tranquillamente poggiata su vecchi giornali, dove si imbeveva di inchiostro. Sotto i banchi, sporcizia in quantità. E a gestire ben quattro posteggi su otto, c'erano altrettanti lavoratori in nero. Eccolo il mercato di frutta e verdura di rio terà San Leonardo, come è stato trovato dai carabinieri del Nas. Il blitz, scattato ieri mattina, ha scoperchiato una realtà preoccupante. A tutti e otto i posteggi sono state contestate...