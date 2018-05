IL CONTROLLO PADOVA Era stato sorpreso con la droga per la prima volta nel 2005,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTROLLOPADOVA Era stato sorpreso con la droga per la prima volta nel 2005, quando era ancora un ragazzino minorenne da poco arrivato in Italia. Tredici anni dopo Mohamed El Haji è ancora un clandestino ed è ancora a Padova a macchiarsi dello stesso reato. Nel mezzo, in questo lungo periodo, nove arresti per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il protagonista è un trentenne di nazionalità tunisina. I poliziotti della Volante lo hanno notato alle 3.30, nella notte tra mercoledì e giovedì, durante un controllo nella zona di via...