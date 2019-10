CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il controllo di vicinato nel Bellunese, tra le prime province ad adottare la ricetta anti-ladri, non è a rischio. La legge regionale che riconosce e dà sostegno all'iniziativa pubblica è stata bloccata dal Consiglio dei Ministri e potrebbe essere cancellata. Non invece quello che si sta facendo ormai da 3 anni in una decina di comuni bellunesi. Il controllo di vicinato voluto nel 2016 dal prefetto Francesco Esposito è basato su un protocollo di collaborazione tra Prefettura e Comune. Belluno fu la seconda provincia ad attuarlo, dopo...