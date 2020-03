IL CONTRACCOLPO

CORTINA Cortina non molla, incassa il colpo dell'annullamento delle Finali di Coppa del mondo e reagisce subito: i Mondiali 2021 sono vicini, come ricorda il sindaco Gianpietro Ghedina: «Nonostante la forte amarezza, abbiamo incassato il colpo e stiamo lavorando sull'obiettivo dei Mondiali 2021. La macchina organizzatrice aveva fatto un buon lavoro, c'era grande compattezza all'interno del paese, tutte le categorie economiche erano pronte per questo grande evento. Non ospitarlo comporta una serie di danni economici, che si dovranno quantificare. Cortina è abituata ai colpi d'arresto. In tutto questo, la comunità reagirà. Abbiamo scadenze importanti, già dalla prossima stagione».

LA SENSAZIONE

La sensazione diffusa è che non ci siano colpe in paese, di quanto è accaduto, ma di essere caduti in un meccanismo che sta tritando molte realtà, nel mondo: «Non ci sono responsabilità locali, né regionali e nemmeno nelle istituzioni sportive conferma Ghedina - c'è sicuramente un problema politico. Tutte le federazioni nazionali hanno detto di no alla richiesta di mantenere le Finali di Coppa, che veniva dal governo italiano, dal ministro dello Sport: questo pone il problema sulla affidabilità del nostro Paese. È certo che ora viene a mancare la fiducia, anche da parte nostra. Noi abbiamo la coscienza pulita. Sono certo che avremmo ospitato l'evento in maniera superlativa, anche se avessimo dovuto farlo a porte chiuse». Fondazione Cortina 2021 mantiene un ruolo di primo piano: «La Fondazione ha fatto, sta facendo e farà un importante lavoro specifico, mirato ai grandi eventi sportivi. L'amministrazione, con Cortina Marketing e le associazioni di categoria, sta guardando a un profilo più allargato, per l'intero paese, con una comunicazione complessiva, meno settoriale. È certo che tutti assieme, con il comune in un ruolo di coordinamento, si possono ottenere risultati molto buoni. In situazioni di difficoltà bisogna stare assieme».

IL PRECEDENTE

I giorni scorsi il comune si è fatto promotore di un incontro con albergatori e impiantisti per modificare la promozione turistica di Cortina Marketing, tarata sulle nuove emergenze globali: «Il quadro complessivo mondiale è preoccupante e in continua evoluzione. Noi dobbiamo essere reattivi, per affrontare una situazione di grande difficoltà. Stiamo pensando alle prossime settimane, così come alla stagione a venire, facendo una promozione turistica mirata, all'interno del Paese, alla clientela italiana, evitando promozioni all'estero, che troverebbero ostacoli. Dobbiamo essere uniti. È emersa una buona collaborazione con gli alberghi e gli impianti a fune; sarà lo stesso con gli altri. L'importante è reagire. In una situazione di difficoltà si possono trovare spunti per essere competitivi ed offrire qualcosa che altri non riescono a proporre».

Marco Dibona

