IL CONTO ALLA ROVESCIA

BELLUNO Mancano meno di due mesi all'inizio del nuovo anno scolastico che partirà ufficialmente il 1° settembre; due settimane dopo sarà il momento della prima campanella. Ma è adesso che si pongono le basi per un avvio sicuro. E sotto la voce sicurezza, i temi sono tanti. È di queste settimane l'impegno in ciascuna scuola a misurare ogni aula per poi verificare quanti alunni sia possibile far entrare rispettando, appunto, le distanze di sicurezza. Solo una volta terminata la rassegna delle aule a disposizione, sarà possibile capire quali e quante scuola abbiano bisogno di nuovi spazi. O addirittura debbano pensare di organizzare le lezioni in più turni o con orari di ingresso differenziati. Un'ipotesi quest'ultima che prevede giocoforza due esiti: o l'orario che si prolunga sino nel pomeriggio con, evidentemente, anche uscite differenziate; oppure ore di soli 50 minuti. Possibile? Sì, ma non per tutti. Lo è in quelle scuole, la maggioranza, in cui le ore curricolari sono 30.

I PRESIDI

Una soluzione, tuttavia, non percorribile all'Istituto Calvi, nella città capoluogo: «Qui alcuni corsi hanno 32 ore ha più volte ripetuto la dirigente scolastica Renata Dal Farra e non sapremmo come fare». In più occasioni ha dimostrato la propria perplessità rispetto alle entrate scaglionate anche Ilaria Chiarusi (preside del Segato Brustolon) che ancora mesi fa si era detta non molto d'accordo di spostare un'ora in avanti l'avvio delle lezioni perché ciò inciderebbe anche sull'orario di chiusura. Una preoccupazione legata al fatto che nell'Istituto, come peraltro accade anche negli altri del capoluogo, ci sono studenti e studentesse che arrivano anche da molto lontano e tornerebbero a casa sempre tardi, sabato compreso. Una fatica più sostenibile se ci fosse il sabato libero. E il sabato libero era un'idea a cui stavano lavorando tutte le scuole Superiori della città nei mesi precedenti all'emergenza Covid. I dirigenti scolastici stavano cercando di ragionare sulla settimana corta che è un'offerta che alletta molto i ragazzi e le famiglie perché garantisce loro due giorni di pausa. Ma la pandemia ha mandato all'aria ogni scenario di questo tipo che è stato accantonato in vista di tempi migliori.

GLI ACCORPAMENTI

Sarà, il prossimo anno, anche l'anno di un nuovo accorpamento fra Istituti Scolatici. La delibera della Regione Veneto è arrivata all'antivigilia di Natale e sarà realtà da settembre: l'Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore verrà quindi ufficialmente accorpato a quello di Pieve di Cadore. La ragione? Numerica. La causa? Sempre la stessa: cioè lo spopolamento della montagna. E il prossimo anno dovrebbe toccare a Cesiomaggiore che diventerà un tutt'uno con Santa Giustina. Un tema che porta con sé quello della presidenze vacanti. Che il prossimo anno saranno ben diciannove. Dopo che l'anno scorso i vincitori di concorso hanno coperto quattro sedi di Istituti Comprensivi e altrettante di Istituti Superiori, quest'anno la quasi totalità di presidenze vacanti si trova fra gli Istituti Comprensivi, una sola fra gli Istituti Superiori. Questo l'elenco, così come pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale: Istituto Comprensivo (Ic) di Agordo, Ic di Cortina d'Ampezzo, Ic Belluno 1, Ic Belluno 3, Ic Sedico, Ic Quero Vas, Ic Fonzaso e Lamon, Ic Auronzo di Cadore, Ic Pieve di Cadore, Ic Dante Alighieri di Cesiomaggiore, Ic Puos d'Alpago, Ic Gianni Rodari di Santa Giustina, Ic Valboite di Cortina d'Ampezzo, Istituto Superiore Follador di Agordo. Ad esse vanno aggiunte le cinque scuole sottodimensionate: Ic di Forno d Val di Zoldo, Ic di Longarone, Ic di Cencenighe Agoordino, Ic di Alleghe; fra le scuola Superiori compare l'Ipssar Dolomieu di Agordo. Queste caselle saranno coperte con le reggenze a fine agosto. Ma quando suonerà la prima campanella mancheranno ancora molti insegnanti che saranno nomnati un po' alla volta come supplenti.

Giovanni Santin

