IL CONTO ALLA ROVESCIA

BELLUNO Conto alla rovescia per quella che sarà la giornata simbolo della lotta al covid-19. Tre giorni di attesa, ancora, e poi medici, infermieri, oss, autisti di ambulanze e in generale coloro che sono in prima linea nella gestione dell'emergenza epidemiologica, potranno ricevere una delle preziose dosi di vaccino Pfizer. In provincia ne arriveranno 40. Dovevano essere 10 in più, come annunciato martedì dall'Usl 1 Dolomiti, ma ieri la Regione ha aggiornato il dato. «Sarà una vaccinazione a scopo divulgativo per dire questa cosa si può fare ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti Le dosi saranno equamente distribuite tra Belluno e Feltre (20 e 20) a operatori sanitari direttamente coinvolti nell'assistenza dei malati covid. Sarà un segnale di speranza in un periodo difficile per tutti». Testato negli Usa, il vaccino Pfizer utilizza una tecnologia a mRna. In altre parole viene iniettata nell'organismo una piccola sequenza genetica virale, la spike (ossia la proteina del coronavirus), a forma di Rna. Le cellule del volontario la riconoscono come estranea e cominciano ad aggredirla. Pfizer ha dato risultati di protezione intorno al 90-95%, quindi ottimi, ma deve essere conservato a temperature molto basse, ossia -80 gradi centigradi. È quindi necessario un congelatore ad hoc. In provincia è arrivato giovedì scorso ed è stato sistemato nella farmacia dell'Usl 1 Dolomiti. Lì saranno custodite le 40 dosi di vaccino anti-covid previste per il Bellunese. Martedì l'Usl 1 Dolomiti dovrebbe aver presentato alla Regione la pianificazione organizzativa della giornata unica a livello europeo.

I NOMI

Ma quali sono i nomi dei 40 fortunati che eseguiranno per primi il vaccino? Dall'azienda sanitaria bellunese c'è il massimo riserbo. È probabile che la lista non sia ancora stata definita: alcuni medici che si erano offerti come volontari non hanno ricevuto alcuna risposta. In generale si può dire che le dosi saranno riservate a coloro che si trovano ogni giorno a stretto contatto con pazienti positivi. I capo sala dei reparti più esposti, ad esempio, hanno preparato una rosa di nomi tra medici e infermieri ma tra i privilegiati ci saranno anche gli autisti delle ambulanze. Sono esclusi tutti coloro, e non sono pochi, che hanno già contratto il virus e quindi sviluppato gli anticorpi. Domenica sarà una giornata simbolica ma rappresenterà un inizio. Mentre lunedì sarà definita l'intera programmazione vaccinale.

LA VARIANTE INGLESE

C'è un elemento che rischia di mandare all'aria ogni sforzo: la variante inglese del covid-19. «Nell'ultimo periodo alcune persone rientrate dall'Inghilterra sono risultate positive» ha evidenziato Cinquetti. Calcolando che la variante girava in Inghilterra già tre mesi fa, non è escluso che qualcuno l'abbia portato qui. E quindi, in provincia, potrebbe già essere in circolazione. «Su questi soggetti sarà necessario valutare eventuali approfondimenti ha continuato Cinquetti e quindi sequenziare il virus. Tutto verrà seguito in un contesto regionale». Secondo l'ordinanza firmata lunedì dal governatore Luca Zaia le persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Inghilterra o in Irlanda del Nord, anche se asintomatici, sono obbligati a sottoporsi a test molecolare o antigenico e a rimanere in isolamento fiduciario fino all'esito dello stesso. In caso di positività l'azienda sanitaria dovrà richiedere la sequenziazione del virus al laboratorio competente. Ci sono poi coloro che sono tornati da un mese e che sono risultati positivi. Anche questi, pur essendo già in quarantena, devono segnalarlo al Dipartimento di Prevenzione. «Domenica entreremo in un nuovo decisivo capitolo di lotta al virus ha commentato il direttore generale Adriano Rasi Caldogno Un piccolo quantitativo di dosi che aumenterà però da gennaio. Saranno vaccinati il personale sanitario, gli ospiti delle rsa e poi le fasce della popolazione secondo l'ordine di priorità concordato dal ministero della Sanità insieme alle Regioni. L'intento è di vaccinare tutti».

