BELLUNO Non è ancora stato quantificato il numero di visite ospedaliere sospese per covid che, a partire da domani, l'Usl 1 Dolomiti comincerà a recuperare. «Sicuramente sono più della prima ondata» commenta il commissario Rasi Caldogno. Quindi: sono sicuramente più di 12mila: «È un ammontare cospicuo che ci impegnerà per alcuni mesi. E temo che i tempi di recupero delle visite, se la curva dei ricoveri dovesse cominciare a cambiare pendenza e a scendere più lentamente, potrebbero diventare ancora più lunghi». L'emergenza infatti non è terminata ma, assicura Caldogno, «l'azienda sanitaria si sta dando da fare al 100% per rimettere in moto anche le prestazioni ordinarie». Un mese e mezzo fa l'area sub-intensiva è stata sommersa da 135 pazienti covid. Ora ce ne sono meno della metà: 65. È un dato che oscilla e, come sempre, occorre essere prudenti. «La curva epidemiologica non sta precipitando verso lo zero spiega il commissario dell'Usl 1 Dolomiti Certo si dirige verso il basso ma adesso, per esempio, ha avuto una specie di arresto e un piccolissimo rimbalzo. Bastano due o tre ricoveri e cambia la pendenza. Perciò non siamo fuori dall'emergenza: dal primo febbraio (domani per chi legge, ndr) riprenderemo con gradualità quanto è rimasto indietro».

Già, ma quante visite sono rimaste indietro? L'unico dato certo è che il 15 gennaio c'erano circa 9mila prestazioni in galleggiamento. Si tratta di quelle situazioni in cui il cittadino ha l'impegnativa ma non la data della visita e a cui il Cup (Centro unico prenotazioni) ha risposto «Le faremo sapere». A queste vanno aggiunte le prestazioni che invece erano già state fissate. «Quando siamo entrati nel tunnel della seconda ondata ricorda Rasi Caldogno ufficialmente i primi di novembre, avevamo già in pancia migliaia di prestazioni. Perciò l'ammontare è rilevante, sicuramente più dell'altra volta». Il commissario ammette di non avere un numero preciso. Quello delle prestazioni in galleggiamento è aggiornato a 15 giorni fa e nel frattempo potrebbero essersene aggiunte altre. «Lo sapremo meglio all'inizio della ripresa (cioè lunedì, ndr) - continua perché, per quanto riguarda il galleggiamento, c'è lo stop al 31 di gennaio. In parallelo il Cup sta eseguendo un'operazione di pulizia». Tradotto, significa che gli operatori stanno contattando i cittadini per capire se, nel frattempo, la situazione è migliorata e quindi non hanno più bisogno della visita o se invece è peggiorata e quindi va cambiata l'urgenza.

C'è un'arma ora combattere il diffondersi del virus e si chiama vaccino. Ieri sono state somministrate in modalità drive-in le prime 200 dosi di Moderna ai dipendenti dell'azienda sanitaria. La coda di auto ha cominciato a formarsi già alle 8 del mattino ma si è verificato un piccolo qui pro quo. Circa 30 persone erano state chiamate per il secondo richiamo di Pfizer che dovevano eseguire in struttura ma si sono messe in coda per Moderna. Finché qualcuno, insospettito per la modalità differente rispetto alla volta precedente, è uscito dall'auto e ha chiesto informazioni. «Per fortuna ce ne siamo accorti ha commentato Ora avviso tutti gli altri». Retromarcia, parcheggio e via di corsa verso l'ospedale. «Nessun grosso problema ha chiarito il direttore del dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Semplicemente il dottor Giampaolo Ben, direttore di Cure Primarie, ha programmato con i medici Usca le seconde dosi a una serie di suoi collaboratori che si sono solo messi in fila. Ma abbiamo risolto subito». Si continuerà oggi con la seconda dose di vaccino Pfizer a quasi 500 persone, tra cui gli operatori del 118.

