IL CONTAGIO

SUSEGANA Il coronavirus minaccia le grandi aziende. Il focolaio esploso all'Aia è arrivato a toccare anche Electrolux. All'inizio il collegamento non era chiaro. Ieri, invece, ha trovato conferma. A quanto pare tutto è avvenuto in ambito familiare. Giovedì è stato registrato il contagio di un'operaia dell'Electrolux di 45 anni, originaria del Senegal. E nelle ore successive è emerso che suo figlio, 25 anni, è uno dei lavoratori dell'Aia colpiti dal coronavirus. Anche l'altra figlia, poi, è risultata contagiata.

LA SITUAZIONE

La buona notizia è che al momento il focolaio non si è allargato all'interno di Electrolux. Dopo il primo caso, sono stati sottoposti a tampone i nove lavoratori impegnati nella linea di premontaggio assieme alla donna. Ieri sono arrivati i primi esiti: otto negativi e uno ancora in attesa del risultato. Discorso identico per altri cinque lavoratori che si erano messi in isolamento precauzionale già nei giorni scorsi, sempre per contatti con personale dell'azienda Aia. «Non c'è alcun focolaio all'Electrolux sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca il contatto con il caso dell'Aia non preoccupa, perché i controlli eseguiti immediatamente sugli altri lavoratori hanno dato esito negativo. Non siamo in presenza di un cluster come accaduto per l'azienda Aia di Vazzola». Il timore, però, resta. Alcuni lavoratori dell'Electrolux sottolineano che la donna risultata positiva al coronavirus non aveva frequentato solo la linea di premontaggio, ma anche la mensa, le aree dedicate alle pause e ovviamente i bagni.

LE NOVITÀ

In tutto ciò, il gruppo Skatenati Electrolux, rappresentanza sindacale che fa riferimento ad Augustin Breda, ha inviato un esposto in procura per valutare eventuali ipotesi di reato nella gestione del focolaio Aia. «Si chiede si legge nell'esposto se la gestione del contagio allo stabilimento Aia di Vazzola e i riflessi diretti e indiretti sui lavoratori di altre realtà produttive, compresi i dipendenti dell'Electrolux, oltre che sulla cittadinanza delle zone limitrofe, non integrino dei reati collegati con rischi di sanità e salute pubblica». Nel frattempo nello stabilimento di Susegana si continua a lavorare normalmente, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Ieri è stata sanificata la linea di premontaggio dove ha lavorato la 45enne. E domani mattina si terrà l'unita di crisi aziendale per il Covid, che vede la presenza dell'Usl.

VAZZOLA

Anche perché il focolaio dell'Aia non si è ancora totalmente arrestato, fermo restando che non si sta più moltiplicando in modo esponenziale. Dopo lo screening sul personale e sui familiari, ora l'azienda sanitaria sta portando avanti un'indagine anche su chi ha avuto contatti sporadici con i lavoratori risultati positivi. E ieri è emerso un nuovo contagio. Ad oggi nell'ambito del focolaio Aia sono risultati colpiti da Covid 178 lavoratori e una quarantina tra familiari e amici. Tra lunedì e martedì l'Usl eseguirà un nuovo screening sul personale dell'azienda. Verranno ricontrollate sia le persone risultate negative che quelle che sono state contagiate. Il centro di microbiologia processerà qualcosa come 700 tamponi. La speranza è di vedere un primo ridimensionamento. Intanto l'equipe di Roberto Rigoli, direttore del centro di microbiologia di Treviso, sta comparando il virus che ha dato vita al focolaio con quello del focolaio dell'ex caserma Serena. «Se verrà confermato lo stesso ceppo tira le fila ci aspettiamo che anche il contagio legato all'azienda Aia si esaurisca nel giro di tre, quattro settimane».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA