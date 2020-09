IL BOLLETTINO

TRIESTE Cala il numero dei tamponi, come accade ogni domenica, e il report del lunedì vede scendere anche il numero dei contagi in Friuli Venezia Giulia. La tendenza si mantiene simile a quella della settimana scorsa. Lunedì 31 agosto, infatti, a fronte di circa 700 tamponi effettuati in tutta la regione, erano stati registrati cinque nuovi contagi; ieri, invece, i casi positivi rintracciati sono stati 11, ma con 1.300 test analizzati nelle quattro province, quindi circa il doppio rispetto a sette giorni fa. Quasi tutti i nuovi contagi sono riconducibili all'opera di tracciamento dei contatti avuti dalle persone trovate positive in precedenza. In provincia di Pordenone sono stati cinque i cittadini che hanno ricevuto l'esito positivo del tampone, mentre gli altri sei contagi sono equamente divisi tra le province di Udine e Gorizia. Solo il territorio triestino è risultato libero da nuovi casi. I tamponi positivi non riconducibili al tracciamento sono invece figli di accessi di persone sintomatiche nei reparti di Pronto soccorso della regione. In provincia di Pordenone domenica non sono stati effettuati nuovi tamponi, dal momento che il Dipartimento di prevenzione era occupato con le operazioni di trasloco del punto-test dai locali della Fiera in viale Treviso alla nuova centrale dell'ex deposito Giordani. Già ieri si è ripartiti però con un buon numero di esami, ma il contagio contenuto nell'ultimo report della Protezione civile fa riferimento a tamponi arretrati e non a nuovi test.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 470 (tre in più rispetto alla rilevazione di domenica). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva (dato stabile, tutti i casi sono trattati a Udine), mentre 16 sono ricoverati in altri reparti (l'aumento in questo caso è di un paziente rispetto a domenica). Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 11 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.934: 1.495 a Trieste, 1.254 a Udine, 872 a Pordenone e 300 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.115, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 442. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

