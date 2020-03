IL BOLLETTINO

BELLUNO La curva dei contagi continua a crescere anche in provincia, dove tuttavia prosegue con numeri contenuti. Ma anche ieri, in sole 24 ore, si è registrato un aumento dei casi che sfiora il 25% ed è stata un'altra giornata di emergenza con gli ospedali riorganizzati con apposite zone Covid-19. Erano 52 i positivi giovedì, il bollettino di ieri sera parava di 66 contagiati. Spunta un caso anche a Sappada, che però, ovviamente, non rientra più nei conteggi del Veneto.

I DATI

Il numero che colpisce sono i 66 contagiati comunicati ieri, con 14 casi in più in un giorno. I positivi sono per ora lo 0,03 per cento dei bellunesi. Di questi 11 sono ricoverati all'ospedale di Belluno e 5 in quello di Feltre: nessuno è in rianimazione. I tamponi finora effettuati sulla popolazione salgono a 1447: raddoppiati in pochi giorni. Infatti erano 613 al 10 marzo. Gli isolamenti fiduciari sono 392 (erano 235 il 10 marzo scorso). La buona notizia è però che dal 21 febbraio sono due i pazienti guariti e dimessi dall'ospedale.

LA MAPPA

Ecco come si distribuiscono i casi di contagio coronavirus in provincia, che stanno interessando sempre più comuni. In testa Belluno con 9 positivi, raggiunto da Feltre con altrettanti contagi. Cresce anche Pedavena con 6, Quero Vas con 4 positivi, alla pari di Cesiomaggiore. Cresce Lamon: 3 casi. Poi 2 a Santa Giustina, 2 a Seren del Grappa, 1 a Fonzaso. San Gregorio 1 caso. In Agordino: La Valle 2 casi, 1 a Gosaldo, San Tomaso conta 1 contagiato, Taibon 2 casi, Vallada 1 caso, Voltago 2, Agordo 1, come Alleghe e Colle Santa Lucia. Per la prima volta il coronavirus si spinge in Cadore, con Borca dove si conta 1 contagiato. Restano invariati poi Ponte nelle Alpi (1 caso) e Borgo Valbelluna (1 caso). Infine un caso a Sappada.

LA ZONA ROSSA

Sono state predisposte due zone Covid dedicate sia ai casi sospetti e che a quelli confermati negli ospedali di Belluno e Feltre. Un'area apposita con nuovi posti letto dedicati, che ha comportato un'organizzazione negli ospedali. Sempre attive poi le tende per il triage sicuro dei pazienti con sintomi sospetti: sono al di fuori degli ospedali di Belluno, Feltre e Agordo e permettono una valutazione in zona sicura.

NEGLI OSPEDALI

«La Regione ha disposto la sospensione dell'attività chirurgica non urgente - ha spiegato ieri la Usl 1 Dolomiti - che richieda ricovero in terapia intensiva post operatoria, ad eccezione degli interventi indifferibili». Riorganizzati ulteriormente gli ospedali: «A Belluno le degenze di Chirurgia, Nefrologia e Urologia sono state compattate al 3° piano del Blocco Chirurgico del San Martino di Belluno al fine di liberare personale infermieristico per le aree Covid-19. Le degenze della Pneumologia sono state collocate al 2° piano del blocco medico del San Martino. I letti lasciati liberi (16) sono stati messi a disposizione per eventuali pazienti Covid-19». «Disposte inoltre alcune misure di mitigazione del rischio - spiegano dall'Usl - presso tutti i servizi, e in particolare presso i punti prelievo, e la chiusura di tutti gli sportelli di prenotazione con il contestuale potenziamento delle prenotazioni telefoniche. Le risposte dei referti di laboratorio e degli esami strumentali verranno inviate per posta a domicilio. Nell'ambito dell'attività dei Dipartimenti di Prevenzione, l'attività dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica è da sospendere interamente, ad eccezione delle prestazioni urgenti o non differibili».

Olivia Bonetti

