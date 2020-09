Il contagio in Friuli Venezia Giulia resta più o meno sugli stessi livelli di venerdì. Ieri in regione sono stati rilevati 39 nuovi casi di Coronavirus, cioè solo cinque in più rispetto alla giornata precedente. Una buona notizia, però, arriva dalla Terapia intensiva dell'ospedale di Udine: ieri, infatti, è stato dimesso dal reparto un altro paziente. Ora le persone ricoverate restano solo due. Diversa, invece, la situazione nella casa di riposo Hotel Fernetti di Monrupino (Ts), dove ieri sono stati rilevati altri quattro casi: un operatore e tre ospiti, questi ultimi trasferiti alla residenza San Giusto. Due contagi (un operatore e un ospite, quest'ultimo già trasferito) anche alla residenza Albertina, sempre a Trieste. Un contagio nella ditta Cepparo a Flaibano (Udine) e dieci colleghi in quarantena. In provincia di Pordenone 16 nuovi casi, perlopiù rientri dall'Est e focolai familiari. Positivi, in regione, anche altri richiedenti asilo. Crescono i numeri a Budoia, Casarsa, Cordenons e Spilimbergo. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 593. Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). iERI sono stati rilevati 39 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.112: 1.532 a Trieste, 1.321 a Udine, 915 a Pordenone e 331 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.170, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 566. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA