IL CASO

BELLUNO Dolcetto o scherzetto? Nessuno dei due, grazie. Il Covid spegne la festa di Halloween in provincia. O, meglio lascia le zucche accese ma impone di restare in casa con la propria famiglia. Una circolare della Prefettura, ieri, ha dettato le regole per festeggiare il 31 ottobre senza il rischio di annullare tutti i sacrifici che le ultime misure del dpcm stanno imponendo. Dunque, niente porta a porta per i bambini per raccogliere le caramelle dai vicini del quartiere, ma anche niente festa in casa con gli amici. Un Halloween sobrio, insomma, da trascorrere con i propri congiunti. Ieri dopo la comunicazione diffusa da Palazzo dei Rettori anche qualche Comune della provincia ha diffuso il messaggio attraverso i propri canali social, per sensibilizzare la popolazione e invitare al rispetto delle regole.

I SINDACI

«Si raccomandano i genitori di evitare assolutamente lo svolgimento, da parte di bambini e ragazzi, della consuetudine di recarsi presso le abitazioni per il tradizionale dolcetto o scherzetto» - le parole del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin -. Tale abitudine, in questo momento emergenziale, costituisce una pericolosa occasione di contatto tra i bambini e le persone non conviventi. Si fa appello quindi al senso civico di ognuno improntato al massimo rispetto delle disposizioni igieniche di contenimento». Palazzo Rosso si spinge anche più in la e alle raccomandazioni aggiunge qualche consiglio per trascorrere una serata piacevole, sì, ma sicura. «Quest'anno, lo ricorda anche una circolare della Prefettura, le feste, sia all'aperto che al chiuso, sono vietate fa sapere il Comune di Belluno - e è fortemente raccomandato di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, quindi non sarà proprio il caso di uscire».

IL PIANO B

Dopo aver ricordato le regole, ecco qualche idea. «Se vogliamo comunque dare all'ultima notte di ottobre una connotazione diversa fanno sapere dal municipio - dovremo essere bravi a guardare il problema da un diverso punto di vista e sbizzarrirci alla ricerca dei mille altri modi per festeggiare. I più grandicelli potranno organizzare degli incontri on line utilizzando le mille possibilità offerte dalla rete, magari approfittandone per informarsi bene su come funzionino stanze e dirette sulle varie piattaforme, di cui ci crediamo tutti esperti e che, invece, al momento di procedere, dimostriamo di non saper gestire davvero. I più fantasiosi potranno organizzare delle cacce al tesoro in famiglia, con indovinelli a tema, oppure una maratona di lettura di racconti horror, adatti alle diverse età dei familiari». E poi c'è Passi e Trapassi. La rassegna dedicata ai temi della morte e del morire quest'anno sarà tutta online, con una diretta streaming proprio questa sera. Insomma i numeri in aumento e la percentuale di contagi che nel territorio è la più alta del Veneto spingono le istituzioni, in occasione della festa, a ricordare una volta di più l'importanza di rispettare le regole, di non uscire di casa se non lo stretto necessario e di non stare a contatto con altre persone perché, anche se non è scattato il lockdown, il virus continua ad avanzare a grandi falcate.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA