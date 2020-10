IL CONTAGIO

CORTINA Sette ospiti della casa di riposo per anziani Angelo Majoni di Cortina sono risultati negativi, agli ultimi controlli sul contagio da coronavirus Covid-19, dopo essere stati positivi. In pratica sono guariti, hanno superato la malattia. Lo stesso è accaduto a due operatori socio sanitari, che quindi rientreranno in servizio. È il primo dato confortante, dopo settimane di statistiche angoscianti, con undici persone morte e una sessantina di contagi. «Per fortuna pare che la situazione sia stazionaria. Adesso speriamo di aver superato la fase più critica e di andare verso un complessivo miglioramento», commenta Paolo Stocco amministratore unico dell'azienda speciale Cortina per i servizi alla persona, che si occupa della struttura. «Il nostro personale si sta prodigando al massimo. Al memento sono in servizio 18 persone; si tratta di dieci nostri operatori, di tre infermieri, di cinque operatori arruolati dopo un appello nazionale, al quale risposero in otto. Siamo in sofferenza con gli infermieri, ma stiamo facendo il possibile per porre rimedio».

I DECESSI

La pagina più nera resta quella delle undici persone morte, cinque delle quali nella struttura, mentre sei erano state ricoverate all'ospedale di Belluno: «Siamo angosciati dice Stocco ma sappiamo che in una casa per anziani, molti dei quali non autosufficienti, si ha a che fare con la fragilità di queste persone. Stiamo facendo un rilevamento dei dati, dall'inizio dell'anno ad oggi: dal 1 gennaio al 20 ottobre ci sono stati 26 decessi. Nello stesso periodo erano stati 17 l'anno scorso; 15 nel 2018; 28 nel 2017. È proprio la fragilità di queste persone a far sì che ci siano continuamente delle morti, in queste strutture». A chiedere chiarimenti su quanto è accaduto le scorse settimane, sia in paese, sia nella residenza Dottor Angelo Majoni è il gruppo consiliare di minoranza, con il capogruppo Giorgio Da Rin: «In qualità di vicepresidente, chiedo la convocazione urgente della commissione consiliare Covid-19, per impellenti chiarimenti sulla situazione generale e anche per una dettagliata relazione e cronistoria della situazione in cui versa la residenza per anziani». «È una richiesta sacrosanta risponde Stocco e la nostra azienda è disponibile a fornire tutti i dati, nella massima trasparenza. L'amministrazione comunale e la Usl sono state costantemente informate. Come è accaduto in tutte le strutture di questo tipo, oggetto di ricognizioni, anche noi abbiamo avuto una ispezione della Usl e dello Spisal, che non ha evidenziato anomalie. Hanno verificato i dispositivi, la preparazione del personale, ogni aspetto». Sulla situazione fotografata alla data del 20 ottobre, Stocco conclude: «La negativizzazione di sette ospiti è fonte di sollievo. Mi auguro che presto ritornino al lavoro anche gli altri operatori, lo vedo come un auspicio di normalità, anche perché queste persone saranno immunizzate». Dal municipio, il sindaco Gianpietro Ghedina si meraviglia per la richiesta del consigliere Da Rin: «Sento ora della sua comunicazione e mi sorprendo. Siamo stati un'ora in videoconferenza, in mattinata, nella commissione statuto e regolamenti: avrebbe potuto parlarmene lì, ma evidentemente gli interessa di più apparire sui giornali. La commissione è in piedi, non è mai stata chiusa. La presidente Giulia Girardi la segue con attenzione, è informata costantemente, è a disposizione di ogni consigliere. Basta chiedere, nella massima tranquillità. A Cortina c'è, per la prima volta da diverso tempo, un dato positivo: il numero delle persone positive cala di quattro unità. Si comincia a negativizzarsi. Sembra che, dopo l'impennata, i dati si assestino. I due principali focolai, della casa di riposo e dell'hockey, paiono sotto controllo. Mi auguro di essere in una fase di assestamento, a cui poi faccia seguito una diminuzione».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

