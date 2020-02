32 CASI IN TUTTO

VENEZIA Continua il contagio da coronavirus nel veneziano. Ieri il laboratorio di Genomica dell'ospedale - il centro analisi dei tamponi - ha restituito altri cinque casi positivi, dopo gli otto di giovedì e i dieci di mercoledì. Una leggera frenata, ma non un arresto, segno che l'emergenza non è ancora alle spalle. I casi così in totale nel veneziano salgono a 32: 19 sono operatori socio sanitari, 13 sono pazienti ricoverati.

Dei nuovi contagiati, quattro sono operatori socio sanitari e uno solo è un paziente, un anziano già ricoverato al Civile di Venezia e risultato positivo al Covid-19. Come del Civile sono anche tre dei quattro operatori sanitari (Oss) scoperti ieri. E con i dati di ieri sera la città insulare si mostra come quella più in sofferenza in provincia. In tutto al Civile si contano diciotto casi: undici sono di personale ospedaliero (e risultano tutti asintomatici) mentre sette sono pazienti ricoverati. L'ottavo caso è quello di un operatore socio sanitario residente a Noale - è questo il primo caso nella zona del Miranese - che però lavora in ospedale a Treviso.

Lo dicono i numeri: più della metà dei contagi veneziani sono Oss, stanno tutti bene e sono solo risultati positivi al tampone, pur non mostrando quei sintomi come tosse e febbre che ormai sono conosciuti nel mondo.

«Ci sono livelli di moltiplicazione virale differenti - spiega il professor Enzo Raise, infettivologo e immunologo, già direttore di malattie infettive dell'Ulss 3 e presidente di malattie infettive del Triveneto - In pratica la quantità dei virus è bassa negli asintomatici, pur essendo positivi alle analisi di laboratorio. In coloro che sviluppano i sintomi la replicazione virale è invece elevata, tant'è che è quando ci sono i sintomi che si risulta particolarmente infettanti. Chi ha i sintomi ed è positivo, riesce a infettare fino a tre persone - continua il professor Raise - Chi è asintomatico elimina nell'ambiente concentrazioni virali così poco elevate da determinare una diffusione del virus limitata. Anche il virus stesso è meno forte perché il sistema immunitario in qualche modo riesce a limitarne la replicazione. In chi è sintomatico la replicazione risulta essere elevata, e lo è anche l'infettività».

Diciotto i casi totali finora risultati positivi al Civile: 11 sono Oss asintomatici e 7 pazienti ricoverati. I primi due casi, domenica, con due ultraottantenni già ricoverati a Medicina e Geriatria e spostati in Rianimazione al Civile. Lunedì è stata la volta del terzo ricovero: un ottantatreenne ora agli Infettivi. Martedì un infermiere residente a Cavallino-Treporti. Mercoledì, il boom con due pazienti già ricoverati al Santi Giovanni e Paolo e quattro operatori sanitari del Civile, due del Suem e due in servizio a Mestre. Giovedì altri quattro contagi: un paziente ricoverato, due infermieri e un medico, tutti asintomatici. Per arrivare a ieri con altri quattro casi: un paziente e tre Oss.

Balza all'occhio la situazione dell'ospedale di Mirano, nel quale è passato per tre giorni il sessantasettenne di Oriago di Mira ora in Rianimazione a Padova e paziente 1 del veneziano. A Dolo ha contagiato quattro Oss, e a Mirano nessuno. «Tutto dipende dalla quantità di virus eliminato. A Dolo probabilmente aveva un'elevata replicazione, che è correlata ai sintomi e a Mirano no - aggiunge il professor Raise - Il fenomeno Covid-19 non era conosciuto fino a che non è arrivato da noi, ora lo stiamo conoscendo. Ogni 100 persone sintomatiche, 80 guariscono, 14 hanno una complicanza polmonare e 6 hanno bisogno di supporto rianimatorio. Il tasso di mortalità oscilla tra il 2,5 e il 2,8%», conclude il luminare.

Mercoledì e giovedì i giorni dell'accelerata con diciotto nuovi tamponi positivi e l'arrivo a Chioggia. Tutto era iniziato sabato scorso con il tampone positivo di un sessantasettenne di Oriago di Mira. Dopo Venezia, è Mestre l'ospedale più contagiato: tre Oss sono positivi (ma asintomatici) mentre cinque sono ricoverati, tra i quali un anziano di Chioggia. L'ultimo, giovedì, quando è entrato in ospedale un pensionato di Marcon che ha mostrato i sintomi.

