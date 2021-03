IL CONTAGIO

BELLUNO Sono 9 i comuni che resistono al covid. Si tratta di Zoppè, Cibiana, Danta, Lorenzago, Colle Santa Lucia, Cencenighe, Rivamonte, Gosaldo e Soverzene. Le piccole isole felici bellunesi rappresentano però una nota stonata in mezzo a un territorio sempre più contagiato. A stupire più di tutti è Danta di Cadore, il più piccolo tra i 5 comuni del Comelico, che si trova nell'occhio del ciclone. Quindi dei contagi. Comelico superiore e San Pietro contano più di 5 positivi ogni 1000 abitanti (nella media settimanale). San Nicolò e Santo Stefano tra i 2,5 e i 5. Danta di Cadore è nell'area dove ha avuto inizio tutto di nuovo come a ottobre. Il sindaco di San Nicolò ha dato la colpa ai turisti che «portano pochi soldi e tanto virus». E l'Unione montana del Comelico, visto l'aumento dei contagi, ha chiesto la vaccinazione di massa. Se però la causa fosse il turismo come mai Danta di Cadore è rimasta covid free? «Non lo sappiamo nemmeno noi ha commentato il sindaco Ivan Mattea ma siamo contenti che sia così. È un segnale forte che, rispettando le regole, si può tornare alla normalità. Il turismo è possibile».Nel resto della provincia i contagi sono ripresi e alcuni comuni stanno assumendo colori sempre più scuri nella mappa elaborata dall'Ulss Dolomiti per valutare l'incidenza settimanale ogni 100mila abitanti. Un piccolo dato positivo a livello provinciale è il numero di nuovi contagiati ogni centomila abitanti negli ultimi sette giorni: dopo settimane di crescita continua, ieri è sceso a 240, più in basso di sabato e domenica.

SITUAZIONI PIÙ COMPLICATE

I peggiori con più di 5 positivi ogni 100 abitanti sono Livinallongo, Selva, Borca, Pieve, Perarolo, Ospitale, Voltago, Falcade. La parte bassa della provincia, quindi Alpago, Belluno, Valbelluna, Feltrino, almeno per ora, si mantiene su livelli accettabili.

AGORDINO

L'aggiornamento d'inizio settimana ha messo in evidenza un altro aumento di casi e di persone in isolamento a Falcade, a Livinallongo del Col di Lana, ma anche Rocca Pietore dove i positivi sono raddoppiati. Di seguito i dati per l'Agordino: a Falcade 38 positivi (+8) e 28 in isolamento (+8); a Canale d'Agordo 7 positivi (-2) e 11 in isolamento (+2); a Vallada 5 positivi (-2) e 4 in isolamento (+2); a Cencenighe 4 positivi e 3 in isolamento; a San Tomaso 5 positivi (+2) e 1 in isolamento; a Livinallongo 21 positivi (+6) e 19 in isolamento (-2); Alleghe 5 positivi (+2) e 6 in isolamento (+3); Agordo 14 positivi (-1) e 29 in isolamento (+3); Taibon 6 positivi (+1) e 15 in isolamento (+5); La Valle 8 positivi e 1 in isolamento; Rivamonte 5 positivi e 2 in isolamento; Gosaldo 1 positivo e 1 in isolamento; Rocca Pietore 5 positivi (+3) e 5 in isolamento (+3); Colle Santa Lucia 1 isolamento (ma zero positivi).

A CORTINA

A Cortina d'Ampezzo, negli ultimi due giorni, il numero di positivi è passato da 59 a 60 casi (+1). Le persone in quarantena (isolamento domiciliare), che hanno avuto un contatto stretto con i positivi, rimangono stabili a 30. «Siamo tornati in zona rossa ha detto ieri il sindaco Giampietro Ghedina ai suoi cittadini Mi rendo conto di quanto sia difficile. Siamo stanchi e sfiduciati ma dobbiamo pensare di essere all'ultimo miglio: la vaccinazione di massa e l'arrivo dell'estate ci aiuteranno a tornare alla normalità. Cerchiamo di tenere duro!». La pressione sulle strutture ospedaliere, in provincia, risulta sostanzialmente invariata rispetto alla settimana precedente. Ci sono 48 pazienti in area sub-intensiva, 6 gravi nelle Terapie Intensive, 10 negli ospedali di comunità. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morti due pazienti covid: un'82enne ricoverata in Geriatria a Belluno, una 72enne e un'80enne rispettivamente in Rianimazione e in Geriatria a Feltre. DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA