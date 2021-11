Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONTAGIOBELLUNO Si torna a morire nei reparti covid. La notizia è arrivata ieri pomeriggio: un uomo di 91 anni, ricoverato in area non critica al San Martino di Belluno, non ce l'ha fatta. L'anziano era vaccinato (con una sola dose) ma stava lottando con diverse patologie. Al momento si contano quindi 8 pazienti in area non critica e 3 no-vax in Terapia Intensiva. Fuori dagli ospedali il virus continua a correre, soprattutto nelle scuole....