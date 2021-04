Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONTAGIOBELLUNO Sette giorni da medaglia di bronzo per Belluno. A dirlo sono i dati della Protezione civile: nell'ultima settimana la media dei nuovi casi giornalieri ogni 100mila abitanti è scesa a quota 62. È il dato migliore di tutto il nord Italia e il terzo se si considera l'intera penisola. A scavalcare la provincia dolomitica sono Isernia (36) e Pescara (33). Non ci sono altri rivali. In Veneto si avvicina solo Rovigo (79) mentre...