IL CONTAGIO

BELLUNO È l'Agordino, ora, il centro dell'epidemia in provincia. L'Usl 1 Dolomiti ha spiegato che non c'è alcun intervento drastico in vista per arginare il contagio e il motivo è che il focolaio potrebbe spegnersi durante le festività: «Fondamentali i giorni di lockdown previsti tra Natale e l'Epifania». Se all'inizio della seconda ondata il virus aveva azzannato le terre alte Cadore, Comelico, Ampezzano poi si è spostato verso il basso. Belluno, Feltre ma soprattutto la zona dell'Agordino. È lì che ora si registrano i numeri più alti legati ai nuovi positivi.

«SVILUPPO EPIDEMICO»

«In quell'area c'è un'importante fase di sviluppo epidemico ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Ma ci vengono in aiuto i provvedimenti regionali e nazionali appena varati. La speranza è che questi 10-15 giorni di restrizioni, che avranno un grosso impatto su scuola, attività produttive e aggregazioni varie, potranno anche determinare un rallentamento dell'epidemia». C'è bisogno, davvero, che i numeri comincino a scendere. In provincia, nonostante qualche giorno anomalo con dati vistosamente più bassi (dovuti a ritardi nella comunicazione degli stessi più che a un rallentamento del contagio), il virus non molla la presa. Ieri altri 246 positivi e ben 184 ricoveri con 14 persone in Terapia intensiva. Il dato è preoccupante. Osservando la tabella elaborata da Azienda zero, per tenere sotto controllo la disponibilità dei posti letto negli ospedali, si nota che anche sul fronte delle Terapie intensive Belluno rischia di entrare in fascia 5, cioè la massima. Sono sufficienti altre 3 persone. Il numero dei pazienti in area non critica è invece 122. Qui la provincia rientra pienamente nella fascia più alta (il limite è 115). C'è poi da aggiungere il dato sugli ospedali di comunità che contano altre 44 persone. Fermandoci a questi numeri il totale dei ricoveri si arresta a 180. Il bollettino di Azienda zero, però, ne segnala altri 4, di cui 2 a Pieve di Cadore, 1 al Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo e 1 all'ospedale di comunità di Pieve. Al San Martino, nel frattempo, sono morte due persone: una donna di 84 anni ricoverata in Pneumologia e un uomo di 69 anni che si trovava in Rianimazione.

NUMERI ELEVATI

Come mai i numeri sono così alti? Una risposta parziale arriva dal Bollettino epidemiologico delle Dolomiti. Dal 4 marzo, data di inizio della prima ondata, al 4 dicembre scorso l'Usl 1 Dolomiti ha segnalato 9.316 casi di covid-19 e 254 morti. Nello stesso periodo, in Veneto, i positivi sono stati 158.198, e i morti 4.065. «I casi registrati nel Bellunese si legge nel bollettino sono stati dunque il 5,89% dei casi veneti, ma hanno prodotto un tasso d'incidenza superiore a quello regionale, ovvero 4.613 positivi ogni 100.000 abitanti (in Veneto 3.223 ogni 100mila)». Si riscontra la stessa tendenza nel numero di morti. La letalità in Veneto è stata del 2,57%, mentre nel Bellunese del 2,73%. «Il dato lievemente più alto ha chiarito l'azienda sanitaria può forse ricondursi alla popolazione complessivamente più anziana in questo territorio rispetto al resto della regione». Un aiuto importante per arginare e sconfiggere il virus potrà arrivare dal vaccino anti-covid. Domenica sarà la giornata unica a livello europeo in cui verranno somministrate alcune dosi. In provincia ce ne saranno 50. «Sarà una vaccinazione a scopo divulgativo per dire questa cosa si può fare ha detto Cinquetti Le dosi saranno equamente distribuite tra Belluno e Feltre a operatori sanitari direttamente coinvolti nell'assistenza dei malati covid. Sarà un segnale di speranza in un periodo difficile per tutti».

