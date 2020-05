IL CONTAGIO

BELLUNO Contagio e conteggio questa settimana sono andati di pari passo: inchiodati sullo zero. Da una settimana il bollettino del coronavirus non riporta incrementi tra i positivi ma solo tra le persone guarite. Insomma, la luce in fondo al tunnel sembra ogni giorno più vicina di quanto non lo sia mai stata. E con questi numeri anche la ripartenza può avvenire, pur con le dovute cautele, con maggiore tranquillità. Purtroppo però c'è poco da stare allegri. Ad offuscare la soddisfazione per il contenimento del virus un nuovo decesso che porta a 106 il numero delle vittime in provincia di Belluno da quando è iniziata l'emergenza. La provincia di Belluno ha infatti pagato al virus un tributo di vite umane altissimo.

NUOVO DECESSO

A perdere la vita ieri è stata una donna di 88 anni che era ricoverata nel reparto di geriatria Covid all'ospedale San Martino di Belluno. Come sempre avviene in questi casi l'Usl ha inviato le condoglianze alla famiglia e le cartelle cliniche all'istituto superiore di sanità. Toccherà infatti ai medici dello Spallanzani di Roma valutare il ruolo avuto dal Covid-19 nel decesso della donna le cui condizioni di salute pregresse non sono note.

CASI POSITIVI

Di particolare interesse, si apprende dal bollettino epidemiologico della Regione, è il numero delle persone attualmente positive in provincia che da ieri mattina alle 8, a ieri pomeriggio alle 17, è diminuito di 21 unità: passando da 224 a 221. Così adesso le persone negativizzate sono a quota 845, insomma, ogni persona positiva ce ne sono quattro che hanno già sconfitto il virus e che hanno già sviluppato gli anticorpi. Nessun nuovo ricovero. Ma neppure nessuna dimissione nelle ultime 24 ore. Nell'ospedale di Belluno rimangono ricoverate otto persone, altrettante in quello di comunità, mentre sette sono le persone attualmente ricoverate ad Agordo. Nessuno dei pazienti che attualmente si trova ricoverato in ospedale è nel reparto di terapia intensiva.

QUARANTENA

Va detto che molti sono i bellunesi che sono ancora costretti alla quarantena, un numero calato di sole 4 unità in 24 ore. Proprio la quarantena, in questa epidemia, si è rivelata un'arma vincente perché ha permesso di isolare molti asintomatici impedendo loro di contagiare altre persone. Sono infatti 478 le persone attualmente in isolamento domiciliare fiduciario, un numero che rimane comunque elevato ma che garantisce il contenimento del virus. È bene ricordare che nella schiera delle persone in isolamento oltre alle persone positive al tampone ci sono anche i loro contatti stretti: i familiari e le persone che hanno passato del tempo a distanza ravvicinata. Per chi non ha alcun sintomo sarà possibile uscire dalla quarantena al termine del periodo di quattordici giorni. Per chi avvertisse i sintomi invece si procederà con il tampone.

