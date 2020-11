IL CONTAGIO

BELLUNO Ca' Foncello (l'ospedale di Treviso) in difficoltà: gli specialisti trevigiani, in servizio al San Martino, tornano a casa. Un'altra tegola si abbatte sulla sanità bellunese già fortemente provata dall'alto numero di contagi giornalieri. Gli effetti della pandemia, questa volta, hanno bloccato il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Belluno che non accetterà ricoveri per un periodo che si preannuncia lungo. Fino a ieri, grazie a una convenzione con l'Usl 2 della Marca trevigiana, il San Martino poteva tenere aperto il servizio grazie a neurochirurghi presi in prestito. Da oggi le cose cambieranno. Il Ca' Foncello, infatti, è in forte difficoltà a causa del covid e ha bisogno di nuovo personale. Lo andrà a pescare direttamente dall'ospedale di Belluno dove, già da qualche tempo, operano medici trevigiani. Senza specialisti non è possibile tenere in piedi il sistema dei ricoveri che è quindi sospeso.

LE MISURE

«Eventuali urgenze neurochirurgiche fa sapere l'azienda sanitaria bellunese saranno dirottate direttamente su Treviso. E' invece confermata l'attività ambulatoriale del martedì e del giovedì». Il trend dei nuovi positivi si è confermato alto anche nella giornata di ieri. Sono stati scoperti altri 102 casi che portano il totale a 2.222. I pazienti covid ricoverati negli ospedali bellunesi sono invece 78: ce ne sono 43 al San Martino (39 in area non critica e 4 in terapia intensiva), 19 non gravi al Santa Maria del Prato, 11 nell'ospedale di comunità di Feltre, 4 in quello di Alano e 1 in quello nuovo di Agordo. L'aspetto drammatico dell'emergenza sanitaria è che continuano anche i decessi. Nelle ultime 24 ore sono morte due anziane: una era ricoverata all'ospedale di comunità di Agordo, mentre l'altra in Geriatria Covid a Belluno. Allo stato attuale le situazioni più preoccupanti riguardano le case di riposo.

CASE DI RIPOSO

Ieri è scoppiato un piccolo focolaio nel Centro servizi per anziani Ing. Testolini di Limana e continua l'allarme in quella di Auronzo. È stato il sindaco Tatiana Pais Becher ad informare i cittadini «sulla preoccupante impennata dei casi di coronavirus e soprattutto sulla grave situazione della casa di riposo Beata Gaetana Sterni, rimasta immune alla pandemia durante la prima ondata». Gli ospiti attualmente positivi sono 34, quasi tutti asintomatici. Mentre tra gli operatori ci sono 14 casi, tutti in isolamento domiciliare. Dodici anziani positivi, provenienti da Auronzo e Santo Stefano di Cadore, sono stati trasferiti nella casa di riposo di Cortina d'Ampezzo.

CORTINA

«Il nostro centro per anziani ha subito un duro colpo nelle ultime settimane ha spiegato il primo cittadino Giampietro Ghedina Tanti gli ospiti e gli operatori colpiti dal virus, tante purtroppo anche le perdite. Oggi (ieri per chi legge, ndr) l'emergenza sembra rientrata. Registriamo infatti la negativizzazione di 21 ospiti e di 40 dipendenti. Con spirito di solidarietà e senso di collaborazione abbiamo quindi deciso di accoglierne 12 da altre case di riposo». Nel comune di Cortina d'Ampezzo sono aumentati i positivi, da 142 a 148, e diminuite le persone in quarantena (ora 63). Ormai i casi di coronavirus si registrano ovunque.

FINANZA

Dopo i due casi scoperti in Procura a Belluno, oggi ci sarà un giro di tamponi in Guardia di Finanza. Rimangono positivi anche il sindaco di Agordo, Roberto Chissalè, che l'aveva annunciato ai suoi cittadini venerdì scorso. E il primo cittadino di Lamon, Ornella Noventa, che è risultata positiva al tampone rapido e sta aspettando l'esito del molecolare. Infine, ieri pomeriggio, sono emerse alcune positività tra i dipendenti di un bar del capoluogo.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA