IL CONTAGIO

BASSO FELTRINO La pandemia sta raggiungendo in questi giorni il suo picco nel basso feltrino al punto che, su richiesta dell'Istituto Comprensivo di Quero, il Comune di Alano di Piave ha messo a disposizione di medici e infermieri dell'ospedale di Feltre la sala delle associazioni dove potranno essere effettuati i tamponi che verranno richiesti da medici e Enti del territorio.

SUBITO DISPONIBILI

«La richiesta spiega il sindaco di Alano Amalia Serenella Bogana è arrivata domenica scorsa dall'Istituto Comprensivo di Quero che ci ha chiesto la disponibilità della palestra per poter eseguire i tamponi continuativamente. Ci siamo resi immediatamente disponibili ma, dopo opportuni ragionamenti e riflessioni, abbiamo condiviso che il luogo più adeguato per una simile esigenza fosse la sala delle associazioni in quanto ha un grande parcheggio di fronte ed è possibile entrare ed uscire da porte diverse. Sono stata da subito convinta prosegue Bogana che questo servizio sarebbe stato di grande importanza per i ragazzi e per le loro famiglie sia per accorciare i tempi necessari per conoscere il risultato dei test e, di conseguenza, per limitare il più possibile l'espandersi del virus, che per consentire di semplificare le procedure per accedere ai test».

I TIMORI

Bogana si dice molto preoccupata della situazione che si sta via via rilevando nelle scuole del territorio dove i contagi sembrano sfuggire di mano mentre considera stabile la situazione complessiva del Comune che nei giorni scorsi è arrivata a 26 positivi e 8 in quarantena. «Anche se si tratta sottolinea il primo cittadino alanese di molti asintomatici, è comunque bene tenere alta la guardia perché continuano a venire segnalati nuovi contagi».

A QUERO VAS

Nell'altro Comune bassofeltrino (Quero Vas) la situazione pare essere simile. «Fino alla settimana scorsa riferisce il sindaco Bruno Zanolla - siamo stati abbastanza fortunati nel senso che abbiamo mediamente avuto pochi casi. Da questa settimana nella quale era comunque previsto il picco, effettivamente abbiamo registrato un importante incremento». Il dato aggiornato al fine settimana parlava di 35 persone positive e 20 in isolamento. «Dei positivi, 15 fanno parte di 4 nuclei famigliari principali dove si sono contagiati a vicenda. Raccomando a tutti conclude Zanolla - di seguire le regole e di aiutare il sistema sanitario che ringrazio per l'attività svolta. Noi, come amministrazione, stiamo cercando di mettere qualche fondo per supportare chi a causa di questa situazione è in grave difficoltà».

IL PARROCO

E nelle ultime ore è stato don Alessio Cheso a comunicare il quadro dei contagi nella casa di riposo: «Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19, sia tra gli ospiti sia tra il personale, fortunatamente nessuno presenta sintomi gravi. Abbiamo subito avviato con l'Usl le procedure previste, per quanto mi riguarda come presidente e parroco sono risultato negativo al tampone effettuato, come struttura siamo vicini ai famigliari degli ospiti, vi terremo informati sui successivi sviluppi. Preghiamo il Signore che ci assista in questo momento di prova».

Fulvio Mondin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA