Quasi un positivo in meno all'ora. È questo il ritmo con cui il coronavirus si sta ritirando dalla provincia di Belluno. Nelle ultime ventiquattro ore sono 23 i pazienti usciti dalla colonna dei pazienti attualmente positivi. Sono 128 in provincia gli attualmente positivi (dato aggiornato al bollettino di ieri sera ore 17) mentre alle 17 di mercoledì erano 151. Di pari passo, ovviamente, sono aumentati i pazienti guariti o negativizzati. Erano 905 alle 17 di mercoledì hanno sfiorato il migliaio nel corso della giornata di ieri (927) a fronte di un totale di 1165 casi, dall'inizio dell'epidemia. Calano anche i residenti che si trovano costretti in isolamento fiduciario domiciliare (326). Dieci sono i pazienti ricoverati in tutta la provincia e si trovano all'ospedale di Belluno, non in terapia intensiva. Covid free tutte le altre strutture del territorio di competenza dell'Usl Dolomiti. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono 174 i bellunesi che hanno superato la malattia in ospedale venendo dimessi. E mentre il virus si ritira le nuove abitudini anti contagio si arricchiscono giorno dopo giorno di nuovi riti. Ieri a prendere parola è stata anche Arpav su un tema particolarmente caro all'ambiente: lo smaltimento di guanti e mascherine. «Si ricorda -spiega Arpav - che l'Istituto Superiore di Sanità ha già indicato come raccogliere e smaltire i rifiuti in questa fase di emergenza per Covid-19: guanti e mascherine usati vanno gettati nella raccolta indifferenziata. Nel caso in cui si fosse risultati positivi al tampone e posti in quarantena obbligatoria, è invece necessario seguire le indicazioni fornite dall'autorità sanitaria.

guanti e mascherine. Secondo le stime di queste settimane potrebbero servire fino a un miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti al mese. Anche le principali associazioni ambientaliste, come Wwf e Legambiente, hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto sull'ambiente.

