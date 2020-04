Sembra un polipo, ma è il virus buono che all'interno di un mondo fatto di colori, arcobaleno e prato fioriti aiuta le persone a sconfiggere il Covid 19. Nasce una nuova iniziativa solidale in provincia. Si chiama Contagio affettivo, a idearla è stato Francesco Sommacal proprietario dello storico negozio di stampa e sviluppo foto Cerva Sprint con la collaborazione della piccola Anais Badole di 6 anni.

Sommacal mette materiali e attrezzature, Anais la sua fantasia. Dall'incontro tra i due è nata la maglietta della solidarietà, ovvero una tshirt a maniche corte con stampato un allegro disegno realizzato da Anais proprio sul tema dell'emergenza sanitaria. Lo scopo è raccogliere fondi da devolvere all'Usl 1 Dolomiti e, in particolare, alla Pediatria di Belluno.

A poche ore dal lancio, l'iniziativa ha già raccolto diverse adesioni di chi ha prenotato la maglietta. «Siamo felici commenta Sommmacal -, è un piccolo gesto per cercare di contribuire anche noi e dare una mano al territorio che amiamo tanto».

Le magliette possono essere acquistate al prezzo di 15 euro nell'e-commerce di Cerva Sprint o, da lunedì, alla cartoleria Da Cele di Cavarzano. L'organizzazione sta comunque cercando di allargare i punti di distribuzione, che verranno segnalati via via nella pagina Facebook dedicata Le magliette di Anais Contagio affettivo.

