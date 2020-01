Il conta-turisti è pronto, i rilevatori sono stati installati e ieri sono stati presentati ai commissari dell'Unesco. Già a Carnevale, dunque, si avranno numeri precisi su quanti turisti arriveranno a Venezia. A breve saranno attive - ma sono già montate - le 34 telecamere e i sensori (nei punti di arrivo, quindi piazzale Roma, Stazione e Tronchetto, ma anche in luoghi strategici), oltre all'aggancio con le celle telefoniche posizionate in punti strategici della città in maniera da comprendere quanta gente vada e quanta arrivi, ha spiegato l'assessore Paola Mar ai rappresentanti della missione congiunta del World Heritage Commitee, di Icomos e di Ramsar, Réka Viragos, Bernhard Furrer e Tobias Salathé, oltre all'ambasciatore italiano all'Unesco, Massimo Riccardo. Entrando nel dettaglio l'assessore ha detto che, «di concerto con la Soprintendenza, le telecamere sono state posizionate il più possibile su aree pubbliche. I dati vengono elaborati ogni 25 centesimi di secondo, e vengono trasmessi alla control room ogni cinque secondi». Oltre a questo, «il software è in grado di capire se la stessa persona va e viene e quindi di eliminare il doppio dato». Il sistema consentirà una programmazione più efficiente, «avremo soluzioni ai problemi in maniera più rapida.

