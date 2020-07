L'OMICIDA

MESTRE Un bravo ragazzo, incensurato, consulente informatico per grosse ditte del settore, con una grande passione per le armi a uso sportivo e per i gatti, quelli di razza Sphynx, di cui ha un esemplare e con il quale si è fatto un sacco di foto pubblicate sul suo profilo facebook. Di scatti ce ne sono molti, uno anche in posa con berretto, occhiali e una pistola. Simone Meggiato, mestrino di nascita e residente da oltre vent'anni a Oriago in via Piave, aveva frequentato il liceo Cavanis e nel suo ricco curriculum professionale, attesta di aver lavorato anche per il Comune e per la Regione.

I vicini lo descrivono come una persona gentile, discreta, educata. Eppure la scorsa notte, ha esploso tre colpi di pistola: due hanno colpito e ucciso l'ex marito della sua attuale compagna, Andrea Baldan coetaneo, l'altro gli ha trafitto la mano sinistra.

Che cosa abbia trasformato questo 51enne in un assassino, ora rinchiuso in cella a Santa Maria Maggiore, con l'accusa di omicidio volontario, lo dovrà stabilire la Procura di Venezia.

L'avvocata che lo difende, Tiziana Nordio, non ha dubbi. Oltre che essere il suo cliente, Meggiato, è un caro amico che conosce da tantissimo tempo. E' lei a dare una spiegazione a quella che definisce «una disgrazia, un tragico incidente. Non vi era alcuna volontà di uccidere».

Meggiato lo ha incontrato in carcere, nel primo pomeriggio di ieri. C'è arrivato dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Mestre ed essere stato medicato all'ospedale di Mestre: ha un braccio ingessato ed è sotto choc, confuso da quanto successo e per i sedativi che i medici gli hanno dovuto somministrare e per questo non ha rilasciato alcuna dichiarazione. L'avv. Nordio è in piedi dalle tre della notte, quando è stata svegliata dalla telefonata dei militari dell'Arma e si è precipitata a Oriago anche per assistere alla perquisizione domiciliare dell'abitazione di Meggiato.

«Un atto dovuto - spiega - ma non è emerso nulla. Il mio cliente era terrorizzato da questa persona. E' andato giù per vedere cosa stesse accadendo, non aveva alcun intento omicida, ci mancherebbe anche altro. Deteneva armi per ragione sportive e non per aggredire nessuno. E' stata una tragica fatalità dovuta a una colluttazione, tanto che si è sparato a una mano. Lui ha tentato fino alla fine di rianimare Baldan. Era disperato». Sul fatto riportato da alcuni testimoni che Baldan fosse alterato, l'avvocata non si pronuncia: «Sarà l'esame tossicologico a stabilirlo. Ripeto solo che Meggiato è disperato, che non riesce a capacitarsi, una persona pacifica, ma era lo ripeto terrorizzato. Il fatto delle armi va chiarito. Lui le possedeva a titolo sportivo, non si è armato per difendersi o per aggredire qualcun altro. Si è portato la pistola quando ha sentito scampanellare e aveva il terrore che potesse succedere qualcosa anche agi altri inquilini del condominio e che questa persona si fosse presentata armata».

Secondo la legale, Meggiato era stato più volte intimidito da Baldan che lo aveva anche minacciato anche di ridurlo in sedie a rotelle, tanto che aveva integrato la denuncia presentata dalla ex moglie per stalking. «Non era la prima volta che Baldan si presentava sotto casa di Meggiato, così come sotto casa della ex moglie, aggredendo tutti verbalmente».

