Il Consorzio sbarca in piazza Borsa «Presto diventeremo una fondazione»

L'INAUGURAZIONETREVISO Quattro camion per 23 anni di attività. Così il Consorzio Marca Trevigiana è arrivato, da via Venier in piazza Borsa, nel cuore di Treviso. Dove ieri ha aperto i battenti il nuoco ufficio Iat. Neppure il tempo del taglio del nastro, e subito ecco i primi turisti stranieri chiedere informazioni e suggerimenti. «Siamo il soggetto più attivo a livello regionale - conferma il presidente Giorgio Garatti -, la vernice di oggi è la conclusione di un percorso virtuoso che mette insieme un'idea di turismo condivisa». A...