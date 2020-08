IL CONSIGLIO

VENEZIA «Il vaporetto o l'autobus è troppo pieno? Prendete il prossimo». Il consiglio arriva direttamente dal direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben. Dopo le discoteche, infatti, chiuse per decreto ormai dal Governo, resta la questione dei trasporti pubblici, una delle situazioni sicuramente più difficili in cui mantenere il distanziamento sociale. La questione è emersa in particolare in questi giorni: la gente si accalca per salire, agli imbarcaderi e nelle fermate prima e nei mezzi poi. «Stiamo tenendo d'occhio con molta attenzione la questione degli assembramenti - precisa Dal Ben - dobbiamo renderci conto che questa attenzione deve cominciare a far parte di noi. Abbiamo imparato ad utilizzare la mascherina, ora dobbiamo riuscire a interiorizzare la tendenza a evitare gli assembramenti. L'invito, ovviamente, è di evitarli. Se riusciremo a rispettare queste regole, avremo fatto un grande passo nella limitazione del virus. Se c'è l'autobus pieno non devo salire, aspetto il prossimo: dobbiamo raggiungere il più alto senso civico possibile».

«Il direttore generale Seno può dire quello che vuole, ma il problema a bordo dei mezzi di trasporto è grande e deve essere affrontato». Sara Visman, consigliera comunale uscente del Movimento 5 Stelle e attuale candidata sindaco, chiede intanto che la questione del sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico sia affrontata dal Comune. E subito. «Se il Comune vuole rilanciare l'economia della città e delle isole - dice Visman - è inutile che i servizi di trasporto pubblico non diano una mano a questa economia e uno sgravio ai cittadini. Se vogliamo dare una mano alla città, le partecipate devono fare sinergia con quelli che sono i bisogni della città stessa, altrimenti non se ne esce». Qualche esempio. «La linea 7 - aggiunge - da San Zaccaria a Murano. Mettere qualche corsa la mattina consentirebbe di portare un po' di gente in più visitare una zona differente dell'isola, che magari potrebbe fermarsi anche a mangiare. Nello stesso tempo sgraverebbe la linea circolare dove ci sono residenti che normalmente vanno anche all'ospedale. Non serve tutto il giorno, basterebbe qualche corsa la mattina». La Linea 12, altro grande problema, con i buranelli che non ne possono più di perdere il mezzo.

«Si deve avere flessibilità - prosegue - perché i bis non esistono più. A Murano a una certa ora non c'è neanche più il pontoniere e hai tutti i turisti sul pontile: non mi pare il massimo per la sicurezza. Actv continua a dire che non ha soldi per incrementare le linee, ma i soldi dal Governo e dalla Regione sono arrivati, ci sono centinaia di stagionali a casa che ci sarebbe la possibilità di mettere al lavoro. Questo è veramente tirare la corda. Non sento parlare il sindaco del servizio pubblico. Si fida dell'azienda ma è come se si chiedesse all'oste se il suo vino è buono. Dovrebbe ora chiedere un passetto».

Infine, un pensiero alle soluzioni tecnologiche.

«Su questo fronte - conclude - si potrebbe fare una rivoluzione in Actv, con un servizio integrato molto più flessibile di quello che c'è adesso. Quando serve un bis, ora serve tanto tempo per avere una corsa aggiuntiva. Hanno un margine di miglioramento enorme e forse migliorare può portare a delle economie ulteriori».

