IL CONSIGLIOVENEZIA «Il sindaco non ha risposto a nulla di quello che gli è stato chiesto. Ti hanno o no finanziato le imprese del blind trust? Ha dato spiegazioni sulla variante 49? Niente».Monica Sambo, capogruppo Pd, non nasconde la propria delusione per come si è concluso il Consiglio comunale straordinario per chiarire il conflitto d'interessi del sindaco, più volte tornato alla ribalta negli ultimi mesi. Un consiglio previsto alle...