«Il Consiglio revochi subito l'acquisto di quell'area»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIROVIGO «Adesso sarà disposto il sindaco Bergamin a incatenarsi a Roma per non fare perdere alla sua città 13 milioni e mezzo di euro?».LA PROVOCAZIONEA chiederlo è il consigliere dell'opposizione Nadia Romeo (Pd), preoccupata per il blocco dei fondi per la riqualificazione del quartiere Commenda e dell'ex ospedale Maddalena da parte del decreto Milleproroghe 2018. Già l'altro ieri le opposizioni non hanno lesinato critiche al congelamento di fondi per il Maddalena.FONDI CONGELATIIl decreto ministeriale del nuovo Governo va...