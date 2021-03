Il Consiglio regionale riunito in presenza a Trieste e presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato a maggioranza gli articoli dall'1 al 4 del disegno di legge 125 che si propone di regolare la disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia locale

In assenza di emendamenti di espressione giuntale, sono state quattro le proposte che hanno ottenuto parere favorevole, tre delle quali all'unanimità. Doppio semaforo verde, dunque, per Franco Iacop (primo firmatario, insieme agli altri consiglieri del Pd) che aveva chiesto l'inserimento dei Comuni e delle loro forme associative nell'articolo iniziale dedicato a oggetto e finalità del ddl nella sezione dedicata alla Polizia locale, ma anche l'aggiunta dei Servizi nel passaggio successivo dedicato alle Politiche regionali. Due visioni molto diverse sono emerse nel corso della discussione generale sul disegno di legge 125 all'esame del Consiglio regionale. I consiglieri di opposizione intervenuti nel dibattito sono convinti che gli agenti debbano continuare a essere l'ideale interfaccia tra il Comune e i cittadini, sul modello dei vecchi vigili urbani, mentre l'assessore Pierpaolo Roberti e i rappresentanti della maggioranza puntano su un nuovo concetto di sicurezza integrata.

Lanfrit a pagina VIII

