IL CONSIGLIO DIVISO VENEZIA Non ce l'hanno fatta. Mentre in Parlamento i deputati

IL CONSIGLIO DIVISOVENEZIA Non ce l'hanno fatta. Mentre in Parlamento i deputati approvavano all'unanimità la mozione pro-Venezia proposta dai veneziani Nicola Pellicani e Renato Brunetta, con un'accoppiata Pd-Forza Italia più unica che rara, a Venezia i consiglieri comunali nemmeno si avvicinavano a tanto. Non sono bastate cinque ore di consiglio dedicate all'emergenza acqua alta. Non è bastata un'ora e mezza di sospensione della seduta in cui i capigruppo hanno cercato di armonizzare le due mozioni proposte rispettivamente da maggioranza...