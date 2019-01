Il consiglio dà il via libera al passante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI OPEREROVIGO È stato approvato il progetto preliminare del passante nord. Il consiglio comunale ha dato il via libera al progetto per la realizzazione dell'ultimo tratto, dalla tangenziale alla rotatoria di viale Porta Adige. Ora spetterà a Veneto Strade approvare realizzare il progetto definitivo e portare avanti l'iter di un'opera di cui si è iniziato a discutere nel 2003 e chissà per quanto tempo si continuerà a parlarne, visto che l'ente regionale per gestione delle strade regionali non ha soldi.L'OBIETTIVOL'opera mira a deviare...